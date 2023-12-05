مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 فى محافظات مصر
يشغل بال المسلمين منذ بداية كل يوم الحرص على الانتظام في الصلاة ويكثر التساؤل على مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 في محافظات مصر عبر جوجل، للانتظام في أداء الصلوات الخمسة، فهي من أهم أركان الإسلام.
مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 في محافظات مصر
ويقدم"الدستور" في هذا التقرير مواقيت الصلاة الخمسة في اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر بعدد من محافظات مصر، وتكون شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة اليوم فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:04 ص
موعد صلاة الظهر 11:45 ص
موعد صلاة العصر 36: 2
موعد صلاة المغرب 4:56 م
موعد صلاة العشاء 6:17
مواقيت الصلاة اليوم فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 5:10 ص
موعد صلاة الظهر اليوم 11:50
موعد صلاة العصر اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2:39
موعد صلاة المغرب 4:58 م
موعد صلاة العشاء اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 6:21 م.
مواقيت الصلاة اليوم فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 5:00
موعد صلاة الظهر 11:41 م
موعد صلاة العصر اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2:31 م
موعد صلاة المغرب 4:51 م
موعد صلاة العشاء اليوم الثلاثاء 6:13 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ اليوم
وقت صلاة الفجر اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 4:49
وقت صلاة الظهر 11:33
موعد صلاة العصر اليوم الثلاثاء 2:28 م
وقت صلاة المغرب اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 4:49 م
وقت صلاة العشاء 6:08 م.
مواقيت الصلاة اليوم فى أسوان
وقت صلاة الفجر اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 4:52 ص
موعد صلاة الظهر 11:39 ص
موعد صلاة العصر اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 39: 2
موعد صلاة المغرب اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 5:01 م
موعد صلاة العشاء 6:18.