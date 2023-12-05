مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 فى محافظات مصر

يشغل بال المسلمين منذ بداية كل يوم الحرص على الانتظام في الصلاة ويكثر التساؤل على مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 في محافظات مصر عبر جوجل، للانتظام في أداء الصلوات الخمسة، فهي من أهم أركان الإسلام.

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 في محافظات مصر

ويقدم"الدستور" في هذا التقرير مواقيت الصلاة الخمسة في اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر بعدد من محافظات مصر، وتكون شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة اليوم فى القاهرة



وقت صلاة الفجر 5:04 ص

موعد صلاة الظهر 11:45 ص

موعد صلاة العصر 36: 2

موعد صلاة المغرب 4:56 م

موعد صلاة العشاء 6:17



مواقيت الصلاة اليوم فى الإسكندرية



وقت صلاة الفجر اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 5:10 ص

موعد صلاة الظهر اليوم 11:50

موعد صلاة العصر اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2:39

موعد صلاة المغرب 4:58 م

موعد صلاة العشاء اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 6:21 م.





مواقيت الصلاة اليوم فى الإسماعيلية



وقت صلاة الفجر اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 5:00

موعد صلاة الظهر 11:41 م

موعد صلاة العصر اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2:31 م

موعد صلاة المغرب 4:51 م

موعد صلاة العشاء اليوم الثلاثاء 6:13 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ اليوم



وقت صلاة الفجر اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 4:49

وقت صلاة الظهر 11:33

موعد صلاة العصر اليوم الثلاثاء 2:28 م

وقت صلاة المغرب اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 4:49 م

وقت صلاة العشاء 6:08 م.





مواقيت الصلاة اليوم فى أسوان



وقت صلاة الفجر اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 4:52 ص

موعد صلاة الظهر 11:39 ص

موعد صلاة العصر اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 39: 2

موعد صلاة المغرب اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 5:01 م

موعد صلاة العشاء 6:18.