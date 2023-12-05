الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

يشغل بال المسلمين منذ بداية كل يوم الحرص على الانتظام في الصلاة ويكثر التساؤل على مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر  2023 في محافظات مصر عبر جوجل، للانتظام في أداء الصلوات الخمسة، فهي من أهم أركان الإسلام.

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر  2023 في محافظات مصر

ويقدم"الدستور" في هذا التقرير مواقيت الصلاة الخمسة في اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر بعدد من محافظات مصر، وتكون شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.  

 

مواقيت الصلاة اليوم فى القاهرة 
 

وقت صلاة الفجر 5:04  ص
موعد صلاة الظهر 11:45 ص
موعد صلاة العصر 36: 2
موعد صلاة المغرب 4:56 م
موعد صلاة العشاء  6:17
 

مواقيت الصلاة اليوم  فى الإسكندرية 

          
وقت صلاة الفجر اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 5:10 ص
موعد صلاة الظهر اليوم 11:50
موعد صلاة العصر اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر  2:39
موعد صلاة المغرب 4:58 م
موعد صلاة العشاء اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 6:21 م.  
    
 

مواقيت الصلاة اليوم فى الإسماعيلية
 

وقت صلاة الفجر اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 5:00
موعد صلاة الظهر 11:41 م
موعد  صلاة العصر اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2:31 م 
موعد صلاة المغرب 4:51 م
موعد صلاة العشاء اليوم الثلاثاء 6:13  م.         
 

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ اليوم  
 

وقت صلاة الفجر اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 4:49
وقت صلاة الظهر 11:33 
موعد صلاة  العصر اليوم الثلاثاء 2:28 م
وقت صلاة المغرب اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 4:49 م
وقت صلاة العشاء 6:08 م.     
 

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مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 4 ديسمبر 2023 فى محافظات مصر


مواقيت الصلاة اليوم فى أسوان 
 

وقت صلاة الفجر اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 4:52  ص
موعد صلاة الظهر 11:39 ص
موعد صلاة العصر اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 39: 2
موعد صلاة المغرب اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 5:01 م
موعد صلاة العشاء 6:18.

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