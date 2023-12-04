دعاء وكيفية صلاة الاستخارة لعلاج الحيرة والتردد من السنة النبوية

صلاة الاستخارة من الأمور التي يلجأ إليها المسلم كثيرًا فغالبًا ما يجد نفسه في حيرة بشأن بعض قضايا الحياة؛ سواء كان قبول أمر معين أو رفضه، أو الشك في اختيار بين شيئين وعدم معرفة أيهما هو الأفضل بالنسبة له، ولذلك، علمنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم طريقة صلاة الاستخارة وحكم صلاة الاستخارة.

صلاة الاستخارة وحكمها

والاستخارة هي طلب الرشاد في شيء ما، أي طلب الخير من بين اثنين لمن يحتاج إلى أحدهما. «ابن حجر: فتح الباري في شرح صحيح البخاري»، ويتساءل الكثير من المسلمين عن حكمها في الإسلام، وأجمع العلماء على أن الاستخارة سنة، ودليل مشروعيتها ما رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه «اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم».

دعاء صلاة الاستخارة

عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل:

«اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب..

اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر (هنا تسمي حاجتك) خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه.

اللهم وإن كنت تعلم أن هذا الأمر (هنا تسمي حاجتك) شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. (ويسمي حاجته)

كيفية صلاة الاستخارة

1- الوضوء للصلاة.

2- يلزم نية صلاة الاستخارة قبل البدء فيها.

3- أدِّ ركعتين، والسنة أن تقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة "قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ"، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة "قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ".

4- في نهاية الصلاة، أدِّ التسليم.

5- بعد التسليم من الصلاة، ارفع يديك متضرعًا إلى الله وتأملًا في الدعاء

6- في بداية الدعاء، قم بالثناء والتسبيح لله عز وجل بالدعاء، ثم صلِّ على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والأفضل أن تصلي الصلاة الإبراهيمية التي تقال في التشهد.

7- ثم قم بقراءة دعاء الاستخارة: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ..." حتى نهاية الدعاء.