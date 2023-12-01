ممثل المصريين بالخارج في البحرين: الإقبال كثيف خاصة بعد صلاة الجمعة

قال رامي لبيب، ممثل الاتحاد العام للمصريين بالخارج في البحرين، إن الجالية المصرية تقدر بـ 32 ألفا، معظهم قضاة ومعلمين ورجال أعمال، حيث شهد اليوم الأول توافد كبير من المصريين للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية 2024.

وأضاف ممثل الإتحاد العام للمصريين بالخارج في البحرين، خلال مداخلة هاتفية بقناة ON E، أن الإقبال كثيف خاصة بعد صلاة الجمعة، مشيرًا إلى أن المناخ يساعد على المشاركة في العرس التاريخي لمصر.

ونوه لبيب، إلى أن الإقبال الذي شهدته سفارة البحرين أسكت قوى الشر التي كانت تدعو للمقاطعة، مضيفًا أن المصري في الخارج واعي ويقدر بشكل كبير دوره في الحياة السياسية.

وأشار إلى أن هناك بعض المصريين في المملكة العربية السعودية يأتون من أجل المشاركة في التصويت وهذا قانوني.