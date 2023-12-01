مسيرة حب أمام السفارة المصرية بماليزيا احتفالًا بانطلاق الانتخابات الرئاسية (فيديو)

شهدت سفارة جمهورية مصر العربية بماليزيا توافد المصريين أمام لجان الانتخاب للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات المصرية 2024، حيث رصدت قناة ON E، توافد المصريين باليوم الاول للمشاركة في العرس الإنتخابي.

نظم المصريين، مسيرة حب بالأعلام المصرية أمام بوابة سفارة جمهورية مصر العربية بماليزيا، وذلك تعبيرًا عن الفرحة بالمشاركة في الإنتخابات الرئاسية 2024.

في هذا الصدد، قال أحد الناخبين إنه مقيم في ماليزيا، ودائمًا ما يحرص على المشاركة الفعالة في مثل هذه الأحداث، مضيفًا أنه دائمًا ما يصطحب أطفالة لحسهم على هذا الاستحقاق الدستور.

كما شهدت السفارة حضور نسائي كبير، بالإضافة إلى الشباب وكبار السن، حيث حرص المصريين على تحويل اليوم الاول من التصويت في الإنتخابات الرئاسية إلي إحتفال بمقر السفارة بماليزيا.