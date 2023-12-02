دعاء وأذكار الصباح اليوم السبت 2-12-2023 الواردة في أمهات الكتب من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة خلال ساعات الصباح، وذلك لرغبة الملايين من المسلمين في إحياء ساعات الصباح الأولى رغبة في سعة الرزق والفرج والطمأنينة والسعادة والسكينة القلبية.

دعاء وأذكار الصباح اليوم السبت 2-12-2023

ونعرض التقرير التالي الصيغ الصحيحة التي توضح دعاء وأذكار الصباح اليوم السبت 2-12-2023 والتي تم ذكرها في أمهات الكتب عن صالح علماء الأمة الإسلامية في العصر الإسلامية الأولى وهي كما يلي:

"اللهم في هذا اليوم لا ترد لي ولأحبتي دعاء.. ولا تخيب لنا رجاء.. ولا تسكن أجسادنا داء.. ولا تشمت بنا أعداء.. وادفع عنا كل هم وغم.. اللهم أفرح قلوبنا وأغسل أحزاننا وهمومنا.. واغفر ذنوبنا وخطايانا.. واشفي مرضانا وارحم موتانا.. إنك على كل شيء قدير".

"اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت.. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت.. أعوذ بك من شر ما صنعت.. وأبوء لك بنعمتك علي.. فاعفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.. اللهم مع هذا الفجر أدعوك أن تقني فاجعة الموت المفاجئة الذي شاع بين الشباب.. وتوفني وأنت راض عني.. ولا تحرمني من طاعتك يا الله".

"اللهم لا ترد لي دعائي.. ولا تخيب رجائي.. وأغسل بفضلك أحزاني.. وفرج همي.. واغفر ذنوبي.. واشفي مرضاي.. وأرحم موتانا وعافي مريضنا.. اللهم برحمتك الواسعة عمنا.. واكفنا شر ما أهمنا وغمنا.. وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة.. توفنا وأنت راض عنا".

"اللهم في هذا اليوم أرزقني ما أريد وما احتاج إليه.. فلا أحد يعرف ما بداخلي سواك.. اللهم بدل حزني فرجًا.. وهمومي سعادة.. وضيقي فرجًا وأرزقني يوما أفضل من أمسي.. اللهم إني وليتك أمري.. فأعوذ بك من ضيق صدري وسوء حظى وفراغ صبري.. اللهم اجعلني ممن نظرت إليه فرحمته وسمعت دعاءه فأجبته".

"اللهم لا في هذا الفجر لا تكسر من دعاك وهو منتظر منك فرج قريب.. اللهم ابسط علينا من بركاتك.. ورحمتك وفضلك.. ورزقك.. اللهم يا من انشق الفجر بأمره وتوزعت الأرزاق بكرمه اجعل يومنا هذا حافلًا بكل خير وسعادة.. اللهم عليك توكلت وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير".