الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أذكار الصباح اليوم الإثنين 4 ديسمبر 2023

دعاء الصباح
دعاء الصباح

يحرص المسلمون منذ بداية الساعات الأولى المبكرة التقرب من الله عز وجل، ويزداد التساؤل عن أذكار الصباح اليوم الإثنين 4 ديسمبر  2023 عبر جوجل، لترديد الأدعية والأذكار بشكل يومي.

 أذكار الصباح اليوم الاثنين 4 ديسمبر 2023

وتنشر "الدستور" في السطور القادمة دعاء الفجر وأذكار الصباح اليوم الإثنين 4 ديسمبر 2023.

 

  • اللّهُـمَّ إِنِّـي أسْـأَلُـكَ العَـفْوَ وَالعـافِـيةَ في الدُّنْـيا وَالآخِـرَة، اللّهُـمَّ إِنِّـي أسْـأَلُـكَ العَـفْوَ وَالعـافِـيةَ في ديني وَدُنْـيايَ وَأهْـلي وَمالـي.
  • اللّهُـمَّ إِنِّـي أسْـأَلُـكَ خَـيْرَ هـذا الـيَوْم، فَـتْحَهُ، وَنَصْـرَهُ، وَنـورَهُ وَبَـرَكَتَـهُ، وَهُـداهُ، وَأَعـوذُ بِـكَ مِـنْ شَـرِّ ما فـيهِ وَشَـرِّ ما بَعْـدَه.
  • اللّهـمَّ أَنْتَ رَبِّـي لا إلهَ إلاّ أَنْتَ، خَلَقْتَنـي وَأَنا عَبْـدُك، وَأَنا عَلـى عَهْـدِكَ وَوَعْـدِكَ ما اسْتَـطَعْـت، أَعـوذُبِكَ مِنْ شَـرِّ ما صَنَـعْت، أَبـوءُ لَـكَ بِنِعْـمَتِـكَ عَلَـيَّ وَأَبـوءُ بِذَنْـبي فَاغْفـِرْ لي فَإِنَّـهُ لا يَغْـفِرُ الذُّنـوبَ إِلاّ أَنْتَ ومن أذكار الصباح والمساء في حصن المسلم  بسمِ اللهِ الذي لا يَضرُ مع اسمِه شيءٌ في الأرضِ ولا في السماءِ وهو السميعُ العليمِ 3 مرات، يا حيُّ يا قيُّومُ، برَحمتِكَ أستَغيثُ، أصلِح لي شأني كُلَّهُ، سبحانَ اللَّهِ وبحمدِهِ 100 مرة، استغفر الله وأتوب إليه مائة مرة.
  • اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان رزقي في الأرض فأخرجه.

رسميا الآن.. موعد شهر رمضان 2024 في مصر وأبرز الأدعية

دعاء وأذكار الصباح اليوم السبت 2-12-2023

 

  • اللهمّ يا منْ وزعت الأرزاق بفضلك وكرمك، وتنفس الصُبح بأمرك، ارزقنا خيري الدنيا والآخرة.
  • اللهم في هذا الصباح سخّر لنا من الدنيا ما تعلم أنه خيرٌ لنا، واصرف عنا كل ما فيه شر لنا.
  • اللهم اجعل لنا من كل ضيق فرجًا، ومن كل هم مخرجًا، وارزقنا من حيث لا نحتسب.
  • رب إني فوضتك أمري كله فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك.
  • اللهم لا تجعل ابتلائي في جسدي ولا في أهلي ولا في مالي،
  • اللهم اصرف عني الشر كله، ومن علي بالصحة والعافية.
  • اللهم إني توكلت عليك فأعنّي ووفقني وأجبر خاطري.
  • اللهم لا تصعّب لي حاجة ولا تعظم علي أمرًا، ولا تحنِ لي قامة ولا تفضح لي سرًا، ولا تكسر لي ظهرًا.
  • اللهم اجعل دعواتنا لا ترد، واقض لنا حاجاتنا يا رب العالمين.
  • اللهم في هذا الصباح سخّر لنا من حظوظ الدنيا ما تعلم أنه خيرٌ لنا، اللهم قلوبنا بين يديك فارزقها الثبات والراحة.
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