الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 4 ديسمبر 2023 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

مع بداية الصباح يحرص المسلمين بشكل يومي على الانتظام في أداء الصلوات الخمسة، ويكثر التساؤل عن مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 4 ديسمبر  2023 في محافظات مصر عبر جوجل، لكي يؤدون الفريضة في أوقاتهم، وهناك عدد من الأشخاص سيرتبون جدول يومهم على مواقيت الصلاة.

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 4 ديسمبر  2023 في محافظات مصر

ينشر "الدستور" في هذا التقرير مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر اليوم الإثنين 4 ديسمبر 2023.

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين

مواقيت الصلاة فى القاهرة اليوم الإثنين 4 ديسمبر  
وقت صلاة الفجر اليوم الإثنين 4 ديسمبر 5:03  ص.
موعد صلاة الظهر اليوم الإثنين 4 ديسمبر 11:45 ص.
موعد صلاة العصر 36: 2.
موعد صلاة المغرب 4:56 م.
موعد صلاة العشاء اليوم الإثنين 4 ديسمبر  6:17.

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 4 ديسمبر  في محافظة الإسكندرية

وقت صلاة الفجر اليوم الإثنين 4 ديسمبر 5:09 ص.
موعد صلاة الظهر 11:50.
موعد صلاة العصر 2:39.
موعد صلاة المغرب اليوم الإثنين 4 ديسمبر  4:58 م.
موعد صلاة العشاء 6:21 م.

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 4 ديسمبر فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر اليوم الإثنين 4 ديسمبر  5:00.
موعد صلاة الظهر  11:41 م.
موعد  صلاة العصر اليوم الإثنين 4 ديسمبر 2:31 م.
موعد صلاة المغرب 4:51 م.
موعد صلاة العشاء اليوم الإثنين 4 ديسمبر 6:13 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ اليوم الإثنين 4 ديسمبر  

وقت صلاة الفجر اليوم الإثنين  4:48 ص.
وقت صلاة الظهر 11:33 ص.
موعد صلاة  العصر آليوم الإثنين 2:28 م.
وقت صلاة المغرب اليوم الإثنين 4 ديسمبر 4:49 م.
وقت صلاة العشاء 6:08 م.     
 

مواعيد الصلاة اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023 فى محافظات مصر

موعد شهر رمضان 2024 وأفضل الأدعية لاستقباله


مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 4 ديسمبر فى أسوان 

وقت صلاة الفجر اليوم الإثنين 4 ديسمبر 4:51  ص.
موعد صلاة الظهر 11:39 ص.
موعد صلاة العصر اليوم الإثنين 39: 2 م.
موعد صلاة المغرب اليوم الإثنين 5:01 م.
موعد صلاة العشاء اليوم الإثنين 4 ديسمبر 6:18 م.

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