مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 4 ديسمبر 2023 فى محافظات مصر
مع بداية الصباح يحرص المسلمين بشكل يومي على الانتظام في أداء الصلوات الخمسة، ويكثر التساؤل عن مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 4 ديسمبر 2023 في محافظات مصر عبر جوجل، لكي يؤدون الفريضة في أوقاتهم، وهناك عدد من الأشخاص سيرتبون جدول يومهم على مواقيت الصلاة.
مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 4 ديسمبر 2023 في محافظات مصر
ينشر "الدستور" في هذا التقرير مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر اليوم الإثنين 4 ديسمبر 2023.
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين
مواقيت الصلاة فى القاهرة اليوم الإثنين 4 ديسمبر
وقت صلاة الفجر اليوم الإثنين 4 ديسمبر 5:03 ص.
موعد صلاة الظهر اليوم الإثنين 4 ديسمبر 11:45 ص.
موعد صلاة العصر 36: 2.
موعد صلاة المغرب 4:56 م.
موعد صلاة العشاء اليوم الإثنين 4 ديسمبر 6:17.
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 4 ديسمبر في محافظة الإسكندرية
وقت صلاة الفجر اليوم الإثنين 4 ديسمبر 5:09 ص.
موعد صلاة الظهر 11:50.
موعد صلاة العصر 2:39.
موعد صلاة المغرب اليوم الإثنين 4 ديسمبر 4:58 م.
موعد صلاة العشاء 6:21 م.
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 4 ديسمبر فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر اليوم الإثنين 4 ديسمبر 5:00.
موعد صلاة الظهر 11:41 م.
موعد صلاة العصر اليوم الإثنين 4 ديسمبر 2:31 م.
موعد صلاة المغرب 4:51 م.
موعد صلاة العشاء اليوم الإثنين 4 ديسمبر 6:13 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ اليوم الإثنين 4 ديسمبر
وقت صلاة الفجر اليوم الإثنين 4:48 ص.
وقت صلاة الظهر 11:33 ص.
موعد صلاة العصر آليوم الإثنين 2:28 م.
وقت صلاة المغرب اليوم الإثنين 4 ديسمبر 4:49 م.
وقت صلاة العشاء 6:08 م.
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 4 ديسمبر فى أسوان
وقت صلاة الفجر اليوم الإثنين 4 ديسمبر 4:51 ص.
موعد صلاة الظهر 11:39 ص.
موعد صلاة العصر اليوم الإثنين 39: 2 م.
موعد صلاة المغرب اليوم الإثنين 5:01 م.
موعد صلاة العشاء اليوم الإثنين 4 ديسمبر 6:18 م.