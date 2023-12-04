مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 4 ديسمبر 2023 فى محافظات مصر

مع بداية الصباح يحرص المسلمين بشكل يومي على الانتظام في أداء الصلوات الخمسة، ويكثر التساؤل عن مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 4 ديسمبر 2023 في محافظات مصر عبر جوجل، لكي يؤدون الفريضة في أوقاتهم، وهناك عدد من الأشخاص سيرتبون جدول يومهم على مواقيت الصلاة.

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 4 ديسمبر 2023 في محافظات مصر

ينشر "الدستور" في هذا التقرير مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر اليوم الإثنين 4 ديسمبر 2023.

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين

مواقيت الصلاة فى القاهرة اليوم الإثنين 4 ديسمبر

وقت صلاة الفجر اليوم الإثنين 4 ديسمبر 5:03 ص.

موعد صلاة الظهر اليوم الإثنين 4 ديسمبر 11:45 ص.

موعد صلاة العصر 36: 2.

موعد صلاة المغرب 4:56 م.

موعد صلاة العشاء اليوم الإثنين 4 ديسمبر 6:17.

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 4 ديسمبر في محافظة الإسكندرية

وقت صلاة الفجر اليوم الإثنين 4 ديسمبر 5:09 ص.

موعد صلاة الظهر 11:50.

موعد صلاة العصر 2:39.

موعد صلاة المغرب اليوم الإثنين 4 ديسمبر 4:58 م.

موعد صلاة العشاء 6:21 م.

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 4 ديسمبر فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر اليوم الإثنين 4 ديسمبر 5:00.

موعد صلاة الظهر 11:41 م.

موعد صلاة العصر اليوم الإثنين 4 ديسمبر 2:31 م.

موعد صلاة المغرب 4:51 م.

موعد صلاة العشاء اليوم الإثنين 4 ديسمبر 6:13 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ اليوم الإثنين 4 ديسمبر

وقت صلاة الفجر اليوم الإثنين 4:48 ص.

وقت صلاة الظهر 11:33 ص.

موعد صلاة العصر آليوم الإثنين 2:28 م.

وقت صلاة المغرب اليوم الإثنين 4 ديسمبر 4:49 م.

وقت صلاة العشاء 6:08 م.





مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 4 ديسمبر فى أسوان

وقت صلاة الفجر اليوم الإثنين 4 ديسمبر 4:51 ص.

موعد صلاة الظهر 11:39 ص.

موعد صلاة العصر اليوم الإثنين 39: 2 م.

موعد صلاة المغرب اليوم الإثنين 5:01 م.

موعد صلاة العشاء اليوم الإثنين 4 ديسمبر 6:18 م.