الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم أمام قرية منشأة عبدالنبى بالدقهلية

اسعاف
اسعاف

أصيب 3 أشخاص بكسور وجروح خطيرة إثر حادث تصادم وقع بين مركبتي "توك توك" وميكروباص أمام قرية منشأة عبدالنبي، بنطاق مركز أجا بمحافظة الدقهلية بطريق (ميت غمر – أجا)، وجرى نقل المصابين الى المستشفى لتلقى العلاج.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا من مستشفى أجا المركزي بوصول كل من "أحمد عبدالعزيز محمد"، 30 عامًا، وشقيقه "ناصر" 30 عامًا، مقيمين بندر أجا، و"عبدالعزيز رمضان الشحات النجار"، 36 عامًا، مقيم عزبة العرب مركز أجا مصابين بنزيف وكسور متفرقة بالجسم.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا إلى مكان البلاغ، وبسؤال المصابين والفحص تبين أنه أثناء استقلالهم توك توك اصطدموا بتوك توك آخر بالمواجهة، فضلًا عن مرور سيارة ميكروباص واصطدامها بمركبتين التوك توك أمام قرية منشأة عبدالنبي بطريق (ميت غمر – أجا) باتجاه ميت غمر. 

وجرى التحفظ على مركبتين التوك توك والميكروباص تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

وقوع حادث تصادم قرية منشأة عبدالنبي مركز أجا محافظة الدقهلية ميت غمر

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