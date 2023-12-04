مواطن: تطوير منظومة التعليم إنجاز حقيقي يُحسب للرئيس السيسي (فيديو)

أيام قليلة، تفصلنا عن انطلاق تصويت المصريين لاختيار رئيسهم في الاستحقاق الدستوري لعام 2024.

"الدستور" التقى عددًا من المواطنين لمعرفة آرائهم حول الإنجازات التي تحققت في الدولة المصرية على مدار سنوات، وتقديم الدعم لتوفير حياة أفضل للمصريين.



وفي هذا السياق، قال المواطن أيمن خالد، من الإسكندرية، إن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، في الاهتمام بقطاع التعليم والارتقاء به باعتباره نواة بناء المجتمعات.

وتابع أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أخذت على عاتقها تطوير قطاع التعليم والارتقاء به من خلال إدخال أدوات التكنولوجيا الحديثة.