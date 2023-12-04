الإثنين 04 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: تطوير منظومة التعليم إنجاز حقيقي يُحسب للرئيس السيسي (فيديو)

مواطن مصري
مواطن مصري

أيام قليلة، تفصلنا عن انطلاق تصويت المصريين لاختيار رئيسهم في الاستحقاق الدستوري لعام 2024.

"الدستور" التقى عددًا من المواطنين لمعرفة آرائهم حول الإنجازات التي تحققت في الدولة المصرية على مدار سنوات، وتقديم الدعم لتوفير حياة أفضل للمصريين.

وفي هذا السياق، قال المواطن أيمن خالد، من الإسكندرية، إن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، في الاهتمام بقطاع التعليم والارتقاء به باعتباره نواة بناء المجتمعات.

وتابع أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أخذت على عاتقها تطوير قطاع التعليم والارتقاء به من خلال إدخال أدوات التكنولوجيا الحديثة.

 

txt

مواطن: نؤيد الرئيس السيسى لاستكمال التنمية والإنجازات (فيديو)

تربية وتعليم الدولة المصرية المواطن البسيط التعليم الرئيس عبدالفتاح السيسي

الأكثر قراءة

عاجل.. "هآرتس" تفضح أكاذيب إسرائيل عن هجوم 7 أكتوبر: ذبح وحرق الأطفال "فبركة"

عاجل.. الخارجية: السلطات المصرية فقط هى التى تتولى إجراءات عودة المصريين من غزة إلى أرض الوطن

عاجل.. قرار من النيابة فى أزمة حسين الشحات والشيبى

عاجل.. جريمة جديدة.. الاحتلال يمنع الأطفال الفلسطنيين المفرج عنهم من العودة للدراسة

متوفر بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023

مفاجأة.. من هو الفنان المتسبب في وفاة أشرف عبد الغفور؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

نحن ومواقع التواصل الاجتماعى.. مَن يدفع لمن؟!

مؤمن المحمدي

الميري وترابه

ماجد حبته

الملك ينتخب الرئيس

وائل لطفي

أحفاد مسيلمة الكذاب!

سيد الابنودى

رؤية السيسى وفن القيادة فى زمن الضياع

حسين دعسة

أدونيس يحارب الإسلام دفاعًا عن غزة!

وائل لطفي

صياحكم طرب!

محمد العسيري

حكايات التقسيم.. المؤامرة مستمرة

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة