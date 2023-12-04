الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مواطن: نؤيد الرئيس السيسي لاستكمال التنمية والإنجازات (فيديو)

مواطن من الإسكندرية
مواطن من الإسكندرية

قال عمرو الإسناوي، مواطن من محافظة الإسكندرية، إن الشعب المصري يقف خلف قيادته، وهو من يطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار لفترة رئاسية قادمة، لمزيد من الإنجازات ومشروعات التنمية الكبرى.

 

وأضاف لـ"الدستور"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له إنجازات واضحة في كافة القطاعات، لذا خلال الفترة القادمة نطالب بالمزيد من مشروعات الأبنية التعليمية ومشروعات القطاع الصحي، وتوفير فرص عمل للشباب.

 

ووجه الشكر للرئيس السيسي لإتاحة الفرصة للمواطنين بالمشاركة السياسية والتعبير عن كافة آرائهم، كما أشاد بمشروع ميناء أبو قير الجديد الذي سيكون نقلة لوجستية على مستوى الشرق الأوسط، وبالتالي سيوفر العديد من فرص العمل للشباب من العاملين والفنيين.

 

وتابع قائلًا: "كمل يا ريس التنمية، كلنا معاك، الشعب السكندري كله مع الرئيس السيسي، ومصر كلها ستحتفل باستكمال الإنجازات".

 

وانتهت أمس، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية  2024، وذلك للمصريين في الخارج، والتي استمرت لمدة 3 أيام، كما تنطلق الانتخابات الرئاسية 2024  في 10إلى 12 ديسمبر الجاري، ويخوض سباق الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين.

 

واستعدت محافظة الإسكندرية لإجراء الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر 2023، بكافة التجهيزات الخاصة ورفع الاستعدادات القصوى بالأجهزة المعنية.


وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المحافظة وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشار اللواء محمد الشريف،  إلى أن إجمالي عدد الناخبين يبلغ 4 ملايين و300 ألف ناخب، مشيرًا إلى أن المحافظة تضم 18 لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، وعدد المراكز الانتخابية تبلغ 351 مركز/ مقر انتخابي يتضمن 35 مركز للوافدين، وتبلغ عدد اللجان الفرعية 533 لجنة تتضمن 36 لجنة للوافدين.


 

 

 

 

محافظة الاسكندرية الشعب المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروعات التنمية الكبرى المشاركة السياسية

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