الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

طاقم تحكيم صومالي لمباراة الزمالك وساجرادا في الكونفيدرالية

الزمالك
الزمالك

أخطرت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي الزمالك بطاقم تحكيم مباراة الفريق الأبيض المقبلة أمام ساجرادا الأنجولي في كأس الكونفيدرالية الإفريقية (نسخة 2023/2024).

موعد مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي بالكونفيدرالية (2023/2024)

ويواجه الزمالك نظيره ساجرادا الأنجولي، الأحد المقبل، على ستاد برج العرب بالإسكندرية أو السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة بمرحلة المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية (نسخة 2023/2024).

طاقم تحكيم مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي بكأس الكونفيدرالية (2023/2024)

ويقود الزمالك وساجرادا الأنجولي في الجولة الثالثة بكأس الكونفيدرالية، طاقم تحكيم صومالي مكون من عمر عبد القادر أرتان حكم ساحة، ويعاونه سليمان بشير مساعد أول، وعلي محمد مهاد مساعد ثاني، وأحمد حسن حسين حكم رابع.

واختار "كاف" الإريتري لويلسي جيد جبراميشيل مراقباً للمباراة، والليبي محمد عبد الله محمد مراقباً للحكام.

واستهل الزمالك، ظهوره في مرحلة المجموعات بكأس الكونفيدرالية، بتحقيق العلامة الكاملة في أول جولتين، على حساب أبوسليم الليبي بهدف نظيف وسوار الغيني برباعية نظيفة.

ويحتل الفارس الأبيض، قمة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، يلي أبوسليم الليبي وساجرادا الأنجولي برصيد 3 نقاط لكل منهما، وسوار الغيني بلا رصيد من النقاط.

ويمتلك الزمالك لقبا واحدا من كأس الكونفيدرالية، حصده خلال نسخة 2019، على حساب نهضة بركان المغربي، ذهابا بالهزيمة بهدف نظيف، وفوز الأبيض بنفس النتيجة أيضا إيابا، ليحتكم الفريقان لضربات الجزاء، والتي حسمها ممثل الكرة المصرية لصالحه بنتيجة (5/3).

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