إقبال جماهيري على مؤتمر "حماة الوطن" لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى بالفيوم

شهد مؤتمر حزب حماة الوطن بمحافظة الفيوم، إقبالًا كثيفًا من المواطنين، لحضور مؤتمر دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

واحتشد المواطنون بمحيط القاعة حاملين أعلام مصر ومرددين هتافات الدعم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

يُشارك في المؤتمر كل من الفريق جلال هريدي، رئيس الحزب، اللواء طارق نصير الأمين العام للحزب، اللواء احمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنه الدفاع بمجلس النواب، المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وفي سياق متصل، عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إجتماعًا موسعًا، مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ومسئولي المديريات الخدمية، والقطاعات، وشركات المرافق، ورجال الدين الاسلامي والمسيحي، لبحث كافة الترتيبات والاستعدادات النهائية، للانتخابات الرئاسية 2023، والمقرر إجراؤها أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل.

ووجه محافظ الفيوم، الحضور من رؤساء المدن، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات، ومسئولي القطاعات والشركات، وكافة الأجهزة المعنية، برفع درجة الاستعداد القصوي لاستقبال هذا الحدث الهام، حتي يخرج العرس الانتخابي بالشكل الايجابي الذي ينال إعجاب الجميع.

ووجه محافظ الفيوم، كافة الجهات التنفيذية، بأن يكونوا علي مسافة واحدة من جميع المرشحين الرئاسيين، وكذا الالتزام التام بما ورد من الهيئة الوطنية للانتخابات من تعليمات، ومراجعة التجهيزات النهائية وتوفير المستلزمات طبقًا لتعليمات الهيئة، للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري مشرف، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع، يستوجب ممارسة حق التصويت لاستكمال مسيرة التنمية والبناء. زورت