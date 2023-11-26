التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يواصل سلسلة مؤتمراته الحاشدة بالفيوم لدعم السيسي

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم الأحد، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بمحافظة الفيوم، لدعم وتأييد عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة، لإستكمال مسيرة الإنجازات.



كان ذلك بحضور العشرات من الأهالي وعددًا من الشخصيات السياسية والأجهزة التنفيذية.



حيث تم استعراض الإنجازات والمشروعات التي حققتها الدولة المصرية،وما تقدمه مؤسسات التحالف الوطني وكياناته من دعم على مستوي عدد كبير من المشروعات القومية بكافة القطاعات الخدمية والتنموية بالمحافظة.



كما تم حث المواطنين على ضرورة المشاركة الإيجابية والفعالة في الانتخابات للوقوف بجوار الوطن بما يعكس الروح الوطنية التي يتمتع بها أبناء المحافظة وحرصهم على المشاركة السياسية للنهوض بمصرنا الحبيبة.



يأتي ذلك ضمن سلسة مؤتمرات التحالف الوطني الحاشدة لدعم وتأييد عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

فعاليات مستقبل وطن

وكانت قد نظمت أمانة قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن بمركز الفيوم، مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية القادمة بقرية مناشى الخطيب.

جاء ذلك بحضور النائب عبد القادر الجارحى، أمين حزب مستقبل وطن بالفيوم، وعضو مجلس الشيوخ، والنائب يوسف الشاذلى،أمين التنظيم بالحزب، وعضو مجلس النواب، والنائب ايمن شكري، عضو مجلس النواب، والنائب عمرو ابوالسعود، عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة النائبة ميرفت عبد العظيم، والدكتورة منى عايد، الامين المساعد بالحزب، والدكتور أحمد حسنى، والمحاسب تامر عيسي، المحاسب يحيي اللهلوبى، وعدد من قيادات الحزب والقيادات التنفيذية والشعبية.

بدأ المؤتمر، بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، والوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء الفلسطينين، وتم عرض لأهم انجازات الدولة التى تمت خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يواصل سلسلة مؤتمراته

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يواصل سلسلة مؤتمراته