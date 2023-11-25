"مستقبل وطن" بالفيوم ينظم مؤتمرا جماهيريا بمناشي الخطيب لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

نظمت أمانة قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن بمركز الفيوم، مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية القادمة بقرية مناشى الخطيب.

جاء ذلك بحضور النائب عبد القادر الجارحى، أمين حزب مستقبل وطن بالفيوم، وعضو مجلس الشيوخ، والنائب يوسف الشاذلى،أمين التنظيم بالحزب، وعضو مجلس النواب، والنائب ايمن شكري، عضو مجلس النواب، والنائب عمرو ابوالسعود، عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة النائبة ميرفت عبد العظيم، والدكتورة منى عايد، الامين المساعد بالحزب، والدكتور أحمد حسنى، والمحاسب تامر عيسي، المحاسب يحيي اللهلوبى، وعدد من قيادات الحزب والقيادات التنفيذية والشعبية.



بدأ المؤتمر، بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، والوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء الفلسطينين، وتم عرض لأهم انجازات الدولة التى تمت خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي



وأكد النائب عبد القادر الجارحى، أهمية النزول إلى صناديق الانتخابات لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية واختياره لفترة جديدة لاستكمال مسيرة التنمية والحفاظ على الاستقرار، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وبناء قدرات الدولة، مشيرا إلى التحديات الكبيرة التي واجهت الدولة المصرية وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار إلى جانب مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا، واجتماعيا، ودوليا.



واستعرض النائب يوسف الشاذلى إنجازات رئيس الجمهورية والتي شملت كافة القطاعات بمحافظات مصر وفقا لاستراتيجية مصر ٢٠٣٠ م، مشددا على أهمية الوقوف صفًا واحدًا خلف الرئيس ودعم كل قراراته خلال هذه المرحلة التى تواجه فيها مصر تحديات كثيرة وأهمية المشاركة السياسية والنزول لصناديق الانتخابات باعتبارها واجب وطني وحق دستوري لكل مواطن،ةولمواجهته التحديات الأمنية والقضاء على الإرهاب، مؤكدا أهمية الاستحقاق المرتقب.





مستقبل وطن ينظم مؤتمر جماهيري بمناشي الخطيب بالفيوم

مستقبل وطن ينظم مؤتمر جماهيري بمناشي الخطيب بالفيوم

مستقبل وطن ينظم مؤتمر جماهيري بمناشي الخطيب بالفيوم

مستقبل وطن ينظم مؤتمر جماهيري بمناشي الخطيب بالفيوم