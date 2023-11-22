"تعليم الفيوم" تنظم ندوات وعي سياحي بمدرستين في سنورس

نظمت إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، بالتعاون مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، ندوات عن التوعية السياحية بالمدارس للعام الدراسي 2024/2023م، من أجل نشر الوعي لدى طلاب المدارس بالمقومات السياحية والأثرية التي تتميز بها المحافظة، وضرورة الحفاظ عليها وتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة، والسلوكيات السلبية عند زيارة الأماكن السياحية والأثرية وعند التعامل مع الزائرين، تحت رعاية وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وإشراف ومتابعة الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بالتعاون مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة.

وجرى تنفيذ الندوات بمدرسة عثمان بن عفان الابتدائية بإدارة سنورس التعليمية، بحضور كرستينا سمير صبحي، وندوة بمدرسة حمادة طنطاوي الرسمية للغات، بإدارة سنورس التعليمية، بحضور كارولين مراد.

وتقدمت الدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، برسالة شكر وتقدير لفريق العمل بالهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالفيوم، ومسؤولى ومشرفي الندوات بالتربية والتعليم والعلاقات العامة والإعلام بالمديرية، وذلك للتعاون المثمر والفعال، والجهد المبذول في العمل، وتنفيذ ندوات حول المقومات السياحية للفيوم بالمدارس على مستوى المحافظة.

محافظ الفيوم يتابع إجراءات حصر المعدات والمركبات ورفع كفائتها

وكان قد عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا مع رؤساء المدن ومديري المديريات الخدمية، لمتابعة إجراءات حصر المعدات والمركبات ورفع كفائتها الفنية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واستعدادًا لفصل الشتاء وظروف الطقس السيئ.

وشدد المحافظ على رؤساء المدن ومديري المديريات الخدمية ورؤساء القطاعات، بسرعة تجهيز حصر دقيق بالمعدات طرف كل جهة، والحالة الفنية لهذه المعدات، وذلك خلال 48 ساعة فقط، مع تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لأعمال الصيانة المطلوبة لهذه المعدات، موجهًا بسرعة إعداد بيان دقيق شامل وموحد بالتنسيق بين مكتب المستشار العسكري، ومجالس المدن، والمتابعة، وقسم السيارات بالديوان العام، يوضح العدد الفعلي للمعدات بكل قطاع ومجلس مدينة، والحالة الفنية لكل معدة، مؤكدًا أن كل قطاع مسئول مسئولية تامة عن صيانة ورفع كفاءة المعدات.

تعليم الفيوم تنظم ندوات الوعي السياحي بمدرستي عثمان بن عفان

تعليم الفيوم تنظم ندوات الوعي السياحي بمدرستي عثمان بن عفان

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تعليم الفيوم تنظم ندوات الوعي السياحي بمدرستي عثمان بن عفان

تعليم الفيوم تنظم ندوات الوعي السياحي بمدرستي عثمان بن عفان

تعليم الفيوم تنظم ندوات الوعي السياحي بمدرستي عثمان بن عفان