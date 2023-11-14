تشغيل 5 مراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين داخل محافظة الفيوم

نجحت محافظة الفيوم فى تشغيل 5 مراكز تكنولوجية بمراكز المحافظة، موزعة على مستوى المراكز والمدن والأحياء ضمن خطة المحافظة لاستمرار ميكنة الخدمات الحكومية، حيث تُعد لمراكز التكنولوجية المطورة داخل محافظة الفيوم، نقلة نوعية جديدة.

وتشمل المراكز التكنولوجية داخل المحافظة 5 مراكز وهم: مدينة الفيوم في شارع محمد صبري البكباشي بمدينه الفيوم، واطسا بجوار مركز شباب اطسا / وبجوار مكمة اطسا الجزئية، وسنورس مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، وطامية مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، ويوسف الصديق، مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق.

وترصد "الدستور" فوائد المراكز التكنولوجية داخل محافظة الفيوم فى السطور التالية: التيسير على المواطنين للقضاء على البيروقراطية والفساد الإدارى والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير وتبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات فى أسرع وأقل وقت، وتطبيق نظام الشباك الواحد وبإستخدام أحدث التقنيات تسهيلًا على المواطنين، وتعتبر هذه المراكز أحد مظاهر التطوير والتحديث التى تشهدها مصر ضمن خطة الإصلاح الإدارى ورؤية مصر 2030.

وتعمل أيضًا المراكز التكنولوجية على تطوير إدارة خدمات المواطنين للحصول على الخدمات الحكومية "المحليات" بصورة متميزة وعاجلة، وتوفر المراكز أماكن انتظار للمواطنين ومكتب أمن واستعلامات ونداء آليا مجهزا بسماعات صوتية وشاشتين لعرض المستندات المطلوبة لكافة الطلبات.

وتقدم المراكز خدماتها في مجالات متعددة مثل التراخيص المختلفة وطلب الحصول على شهادة صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية وترخيص أعمال البناء وطلب توصيل المرافق مياه – كهرباء، وكذلك تجديد رخصة الأكشاك والمحال التجارية والصناعية.