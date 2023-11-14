الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تشغيل 5 مراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين داخل محافظة الفيوم

5 مراكز تكنولوجية
5 مراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين داخل محافظة الفيوم

نجحت محافظة الفيوم فى تشغيل 5 مراكز تكنولوجية بمراكز المحافظة، موزعة على مستوى المراكز والمدن والأحياء ضمن خطة المحافظة لاستمرار ميكنة الخدمات الحكومية، حيث تُعد لمراكز التكنولوجية المطورة داخل محافظة الفيوم، نقلة نوعية جديدة.

وتشمل المراكز التكنولوجية داخل المحافظة 5 مراكز وهم: مدينة الفيوم في شارع محمد صبري البكباشي بمدينه الفيوم، واطسا بجوار مركز شباب اطسا / وبجوار مكمة اطسا الجزئية، وسنورس مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، وطامية مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، ويوسف الصديق، مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق.

وترصد "الدستور" فوائد المراكز التكنولوجية داخل محافظة الفيوم فى السطور التالية: التيسير على المواطنين للقضاء على البيروقراطية والفساد الإدارى والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير وتبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات فى أسرع وأقل وقت، وتطبيق نظام  الشباك الواحد وبإستخدام أحدث التقنيات تسهيلًا على المواطنين، وتعتبر هذه المراكز أحد مظاهر التطوير والتحديث التى تشهدها مصر ضمن خطة الإصلاح الإدارى ورؤية مصر 2030.

وتعمل أيضًا المراكز التكنولوجية على تطوير إدارة خدمات المواطنين للحصول على الخدمات الحكومية "المحليات" بصورة متميزة وعاجلة، وتوفر المراكز أماكن انتظار للمواطنين ومكتب أمن واستعلامات ونداء آليا مجهزا بسماعات صوتية وشاشتين لعرض المستندات المطلوبة لكافة الطلبات.

وتقدم المراكز خدماتها في مجالات متعددة مثل التراخيص المختلفة وطلب الحصول على شهادة صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية وترخيص أعمال البناء وطلب توصيل المرافق مياه – كهرباء، وكذلك تجديد رخصة الأكشاك والمحال التجارية والصناعية.

مراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين محافظة الفيوم ميكنة الخدمات الحكومية الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية مركز شباب اطسا خدمات المواطنين

مواد متعلقة

الدكتور سامح فتحى عشماوى وكيلًا لوزارة الصحة بالفيوم

تشييع جنازة طالبة توفيت إثر إصابتها بسكتة قلبية فى الفيوم

محافظ الفيوم يوجه بتسليم أجهزة كهربائية لإحدى السيدات الأولى بالرعاية

أطفال نادي الفيوم الرياضي يحتفلون بأعياد الطفولة.. الخميس

رئيس مدينة سنورس بالفيوم يتفقد المستشفى المركزى للاطمئنان على سير العمل

تأييد إعدام قاتل زوجته بالفيوم

مصرع وإصابة 12 شخص إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الغربي نطاق الفيوم

الأكثر قراءة

أول رد لأسرة سعاد حسنى على تكذيب زواجها من عبدالحليم حافظ (خاص)

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

"المسافة صفر".. بيان جديد من "حماس" بشأن قتل جنود الاحتلال

استشهاد ضابط شرطة ومصرع 6 عناصر خطرة فى مداهمة وكر إجرامى بأسيوط

طرد ومشادات.. الأهلى يكتسح الزمالك بفارق 15 نقطة فى "قمة السلة"

الاعتداء على مدرب سلة الأهلى أوجوستى بوش داخل صالة الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

فلسطين في قمة أبيك

منى رجب

مصر تنتصر لفلسطين برفض التهجير وإعلان حل الدولتين

وائل لطفي

موسم الأكاذيب ضد مصر

إبراهيم داود

فى محبة عبده جبير

علي سعدة

نتاتياهو وحماس.. والثأر القديم

محمد رفعت

"جنت على أهلها براقش"!

مدحت بشاى

فى ذكرى العميد التنويرى

عبد الرحيم طايع

كيف يهدأ الشرق الأوسط؟!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

سامح شكرى: تصريحات وزير المالية الإسرائيلى بشأن تهجير الفلسطينيين مرفوضة جملةً وتفصيلًا

شكرى: الانتهاكات التى تتعرض لها المرأة الفلسطينية فى غزة ترقى لجرائم الحرب

قوات الاحتلال الإسرائيلى تستهدف الصحفيين فى طولكرم