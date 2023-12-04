المملكة المتحدة تدين استهداف السفن فى البحر الأحمر

أدانت حكومة المملكة المتحدة البريطانية، اليوم الإثنين، الهجمات التي استهدفت السفن في البحر الأحمر، وتبنتها جماعة الحوثي اليمنية.

وفي لندن، قال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء، والذي عادة ما يتحدث علناً ولكنه ظل مجهولاً: "نحن ندين الهجوم على السفن التجارية في البحر الأحمر من قبل الحوثيين".

وأضاف: "هذه المياه هي طرق حيوية للتجارة العالمية، وحوادث مثل هذه تظهر أهمية وجود البحرية الملكية في المنطقة".

تعزيز وجود البحرية الملكية

وسبق أن أفادت PA Media بأن المدمرة البريطانية من النوع 45 HMS Diamond كانت متوجهة بالفعل إلى المنطقة لتعزيز وجود البحرية الملكية هناك.

وفي سياق متصل، قال الجيش الأمريكي، أمس الأحد، إن ثلاث سفن تجارية تعرضت لهجوم في المياه الدولية، في حين أعلنت جماعة الحوثي اليمنية مسئوليتها عن هجمات بطائرات مُسيّرة وصواريخ على سفينتين إسرائيليتين في المنطقة.

كما أصدر جيش الاحتلال بيانا قال فيه إنه "يقاتل من مسافة قريبة مع حماس" داخل قطاع غزة.