محافظ بورسعيد يتفقد اللجان الانتخابية استعدادًا للانتخابات الرئاسية 2024

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، عددًا من اللجان المعدة لاستقبال الناخبين المشاركين بالتصويت فى الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها فى الفترة من 10 - 12 ديسمبر الجارى لمتابعة الإجراءات التى اتخذتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والتأكد من جاهزيتها، رافقه خلالها الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتورة هالة عبدالسلام وكيل وزارة التربية والتعليم، ورؤساء الأحياء، ومديرو المدارس التي سوف تشهد الانتخابات.

المحافظ: أكثر من 533 ألف ناخب ببورسعيد موزعين على 7 أحياء وبورفؤاد و64 مقرًا انتخابيًا

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن المحافظة انتهت من إعداد كل المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين ببورسعيد والبالغ عددها حوالى 533,533 ناخب موزعين على 64 لجنة انتخابية داخل 7 أحياء ومدينة بورفؤاد، بالإضافة إلى 4 لجان انتخابية للمغتربين.

وخلال جولته، تفقد اللواء عادل الغضبان اللجان الانتخابية داخل مدارس (القناة الابتدائية _ على مبارك الابتدائية _ وبورسعيد الإعدادية للبنين _ وبورسعيد الإعدادية بنات _ أكتوبر الثانوية بنات _ مدرسة المهندس على سليمان _ مدرسة التوكيلات الملاحية الابتدائية)، حيث أكد محافظ بورسعيد على تقديم وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، بالتنسيق بين كل أجهزة المحافظة والإدارات المختصة.

وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة التنسيق المستمر بين رؤساء الأحياء ومديري المدارس لاستكمال أعمال تجهيز المقار الانتخابية، حيث أكد على توفير كل سبل الراحة للقائمين عليها، وكذا للمواطنين خلال الاقتراع.

وأوضح المحافظ أنه تمت مراجعة أعمال الصيانة بالمقار الانتخابية وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع، وتوافر طفايات الحريق ومصدر كهرباء احتياطى من خلال مولدات كهربائية.

وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة توفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن وعمل مظلات ومبردات مياه ومراجعة وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية.

كما شدد محافظ بورسعيد على رؤساء الأحياء برفع جميع الإشغالات فى محيط اللجان، وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم، وذلك خلال تفقده محيط اللجان الانتخابية، وأضاف محافظ بورسعيد أن المحافظة وكل أجهزة الدولة تقوم بدورها فى تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجستي مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وحث محافظ بورسعيد المواطنين على المشاركة فى الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى، مؤكدًا أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى على الجميع، وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية.

وأشار إلى أن اللجان الانتخابية بمحافظة بورسعيد ستكون جاهزة على أعلى مستوى لاستقبال ماراثون الانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أن المشاركة في الانتخابات سوف تعكس وعي وثقافة وعظمة الدولة المصرية، مؤكدًا أنه تم تكليف لجان مشكلة من كل الأجهزة التابعة والمعنية بالعملية الانتخابية لمراجعة المراكز الانتخابية والمقرات والتأكد من صلاحيتها، والتأكيد على متابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إليها ورفع أي إشغالات بها ورفع كفاءة الشوارع والإنارة والنظافة لتنفيذ عمل مشرف يليق بمحافظة بورسعيد.