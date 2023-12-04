الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد عبدالناصر لقناة "ten": معرض إيديكس فرصة لتكوين شراكات مع كبرى الشركات العالمية

الكاتب الصحفي محمد
الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر

قال الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر، مدير تحرير "الدستور"، إن النسخة الثالثة من معرض إيديكس للصناعات العسكرية، والتي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، تمثل أهمية كبرى، خاصة أن هذا المعرض يشهد مشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من 46 دولة على مستوى العالم، بالإضافة إلى مشاركة وفود تمثل أكثر من 100 دولة.

 

المعرض الوحيد المتخصص بهذا القطاع على مستوى القارة الإفريقية

 

وأضاف مدير تحرير "الدستور"، خلال لقائه صباح اليوم في برنامج صباح الورد على شاشة قناة ten، أن معرض إيديكس للصناعات العسكرية هو المعرض الوحيد المتخصص بقطاع الصناعات العسكرية على مستوى القارة الإفريقية، ويجمع كبرى الشركات المحلية والعالمية في مجالات الدفاع والتسليح، ويضم العديد من الأجنحة لعدد كبير من دول العالم.

 

الكشف عن منتجات لأول مرة 

 

وأوضح الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر أن المعرض هذا العام يشهد العديد من المنتجات والآليات العسكرية والمعدات التي يتم الكشف عنها لأول مرة، من بينها راجمة الصواريخ المصرية رعد 200، والتي ظهرت لأول مرة في فعاليات المعرض وغيرها من المعدات والآليات العسكرية.

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كيفية استغلال المعرض 

 

وأضاف عبدالناصر أن أهمية هذا المعرض تكمن في العديد من النقاط، منها أننا نستطيع من خلال هذا المعرض عمل شراكات مع كبرى الشركات العالمية، من خلال تواجدها في المعرض ومشاركتها، بالإضافة إلى التعرف على أحدث التكنولوجيا المستخدمة في مجال الصناعات الدفاعية العسكرية، وتبادل الخبرات المختلفة.

وأشار مدير تحرير "الدستور" إلى أنه من الممكن استغلال المعرض سياحيًا، خاصة أن هناك ما يعرف بسياحة المعارض، وذلك من خلال الزائرين من مختلف الجنسيات الذين سيحضرون لتفقد الأجنحة المختلفة في المعرض، بالإضافة إلى أهمية الترويج للفرص الاستثمارية المختلفة، خاصة في ظل تواجد العديد من رجال الأعمال والمستثمرين المشاركين في المعرض على مدار أيامه.

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