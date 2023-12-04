الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الجندى: "إيديكس" وضع مصر على خريطة الدول المنظمة لمعارض السلاح عالميًا

المهندس حازم الجندي
المهندس حازم الجندي

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، أن افتتاح معرض إيديكس 2023 بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مبعث فخر واعتزاز لكل مصرى، مشيرًا إلى أن معرض "إيديكس" تنظمه مصر كل عامين بناءً على رؤية القيادة السياسية، التى تستهدف وضع مصر على خريطة الدول المنظمة لمعارض السلاح عالميًا.

منصة عالمية لإتاحة الفرصة أمام الدول والشركات

وأوضح "الجندي"، في تصريحات له اليوم،  أن المعرض يعد الوحيد المتخصص بقطاع الصناعات العسكرية على مستوى القارة الإفريقية، ويجمع كبرى الشركات المحلية والعالمية في مجالات الدفاع والتسليح البرية والجوية والبحرية، بالإضافة إلى أنه بمثابة منصة عالمية لإتاحة الفرصة أمام الدول والشركات المنتجة لنظم التسليح ومنظومات الدفاع، لعرض ما وصل إليه العلم من تقنيات حديثة وقدرات دفاعية متطورة فى العديد من مجالات التصنيع العسكرى، وذلك من خلال عرض المبتكرات وتبادل الخبرات لتنمية روابط العلاقات بين الدول فى مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية لتعزيز القدرات على حماية ركائز أمننا القومى المشترك وتعميق أطر الشراكة والتعاون فى كل المجالات العسكرية مع الدول الشقيقة والصديقة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن المعرض يسهل مهمة حصول حكومات الدول الشقيقة والصديقة على أحدث الأسلحة والمعدات التى يتم عرضها من خلال إيديكس، لتدعيم قدراتها العسكرية لردع كل من تسول له نفسها المساس بأمن وسلامة تلك الدول، مع ضمان عدم امتلاكها بوساطة عناصر غير مصدق عليها من الحكومات حفاظًا على الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة التى لن تتوافر إلا في وجود مجتمع آمن ومستقر.

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وأشار النائب حازم الجندي إلى أن المعرض يُقام في توقيت دقيق يتزامن مع ما يشهده العالم والمنطقة من صراعات وحروب تعصف بالأمن والاستقرار الإقليمى والدولى، مثمنًا الجهود المصرية المبذولة من أجل إحلال السلام ودفع خطط التنمية والبناء داخل مصر ومع الشركاء الإقليميين، وصياغة حاضر ومستقبل ينعم فيه الجميع بالعيش الآمن وتحقيق المصالح المشتركة.
 

إيديكس 2023

تنطلق اليوم فعاليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023" فى دورته الثالثة، والذى سيتم تنظيمه على أرض مصر خلال الفترة  من 4 وحتى 7 ديسمبر، وذلك بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمى والدولى.

ويضم معرض إيديكس 22 جناحًا دوليًا فى هذه الدورة، بحضور عارضين من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات فى مجالات الدفاع والتسليح، كما أن المعرض سيشهد حضور العديد من الوفود العسكرية واستقبال أكثر من 35 ألف زائر، لما يحظى به المعرض من شهرة عالمية فى ذلك المجال.

إيديكس 2023 المهندس حازم الجندي جلس الشيوخ مساعد رئيس حزب الوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي

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