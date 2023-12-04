الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أحمد نويصر: معرض إيديكس 2023 بمثابة إنجاز ضخم للجمهورية الجديدة

النائب أحمد نويصر
النائب أحمد نويصر

أكد النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي للمعرض الدولي إيديكس 2023، في نسخته الثالثة، بمثابة إنجاز ضخم على أرض الجمهورية الجديدة، كما أنه يساهم فى دعم المساعى الدولية لمجابهة المخاطر والتحديات الأمنية العالمية بتخصيص جناح مستقل يضم أحدث المعدات لعسكرية والحلول التقنية فى مجال مكافحة الإرهاب العابر للدول.

القدرة على تنظيم الفعاليات الكبرى

وأضاف نويصر، في تصريحات صحفية له، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي لديها القدرة على تنظيم الفعاليات الكبرى من خلال التخطيط العلمي الجيد.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المعرض يعد الحدث الأضخم بقطاع الصناعات العسكرية في مصر وإفريقيا، حيث يجمع كبرى الشركات المحلية والعالمية في مجالات الدفاع والتسليح (البرية- البحرية- الجوية).

وتابع النائب أحمد سعد نويصر أن المعرض فرصة لفتح آفاق جديدة من التعاون بين مصر ومختلف دول العالم فى مجال الصناعات العسكرية، والتعرف على أحدث أنظمة القتال العالمية، بما يلبي احتياجات القوات المسلحة للدول المختلفة.

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المعرض عكس صورة مشرفة ومعبرة عن آمال وطموحات القيادة السياسية

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن المعرض عكس صورة مشرفة ومعبرة عن آمال وطموحات القيادة السياسية، والمواطن المصري على حد سواء، فيما يتعلق بوضع مصر على خارطة المنافسات الدولية، خاصة في المجالات التي كانت مصر تعتمد فيها على الاستيراد طيلة السنوات الماضية.

وانطلقت فعاليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023" فى دورته الثالثة، والذى سيتم تنظيمه على أرض مصر خلال الفترة من 4 وحتى 7 ديسمبر، وذلك بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمى والدولي.

النائب أحمد نويصر إيديكس 2023 أرض الجمهورية الجديدة مصر النواب

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