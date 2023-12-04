الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اقتصادية النواب: إيديكس 2023 محطة مهمة للتعرف على مستوى التقدم في الصناعات الدفاعية عالميا

النائب عمرو القطامى
النائب عمرو القطامى

 قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023" يأتى لتعزيز التعاون الدفاعي والتصنيع الحربي بين مصر والدول الاخرى، خاصة وأن المعرض تنظمه الدولة المصرية كل عامين بناءً على رؤية القيادة السياسية ممثلة فى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

خريطة الدول المنظمة لمعارض السلاح عالميًا

وأكد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب،في تصريحت له اليوم،  أن المعرض يعمل على تنفيذ رؤية القيادة السياسية بشأن ضرورة وضع مصر على خريطة الدول المنظمة لمعارض السلاح عالميًا، ويعد المعرض الوحيد المتخصص بقطاع الصناعات العسكرية على مستوى القارة الأفريقية ويجمع كبرى الشركات المحلية والعالمية في مجالات الدفاع والتسليح (البرية- البحرية- الجوية).

 الأسواق الإقليمية والعالمية

وتابع :" أن المعرض يمثل  تجمعًا دوليًا لتبادل الرؤى والخبرات، فضلا عن أنه فرصة مهمة لعرض المنتجات العسكرية المصرية ليكون بمثابة العبور إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، ومن ثم المعرض لا يمثل قيمة استراتيجية للدولة المصرية فحسب، ولكنه محطة مهمة ومرتقبة كل عامين للتعرف على مستوى التقدم في مجال الصناعات الدفاعية في العالم، والتقدم الذي تحرزه مصر أيضًا في هذا الإطار.

سؤال برلمانى حول أسباب ارتفاع الأسعار فى الأسواق المحلية

وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى ان الفترة الأخيرة شهدت تنوع كبير من قبل الدولة المصرية فى مصادر تسليح الجيش المصرى، وهذا يعود إلى أهمية الجيش المصرى للمنطقة بالكامل، وان الفترة الاخيرة أكدت للجميع بما لم يدع مجال للشك أهمية تسليح الجيش المصرى وتنوع مصادر التسليح لحماية الأمن والأمان.

وتنطلق اليوم فعاليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية " إيديكس 2023 " فى دورته الثالثة والذى سيتم تنظيمه على أرض مصر خلال الفترة  من 4 وحتى 7 ديسمبر، وذلك بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمى والدولى.

ويضم معرض إيديكس  22 جناحًا دوليًا فى هذه الدورة بحضور عارضين من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات فى مجالات الدفاع والتسليح، كما أن المعرض سيشهد حضور العديد من الوفود العسكرية وإستقبال أكثر من 35 ألف زائر لما يحظى به المعرض من شهرة عالمية فى ذلك المجال.

أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية إيديكس 2023 شرم الشيخ مصر

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