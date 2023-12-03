فعاليات دعم السيسى تتواصل: «قائد وطنى تصدى لكل المؤامرات»

تواصلت الفعاليات الجماهيرية للأحزاب السياسية الداعمة للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، بحضور قيادات حزبية، وأعضاء فى مجلسى النواب والشيوخ، إلى جانب الآلاف من المواطنين.

ووصف المشاركون فى هذه الفعاليات الرئيس السيسى بأنه قائد وطنى شجاع، تصدى لكل المؤامرات، مشددين على أن بقاءه لفترة حكم جديدة هو أمر فى غاية الأهمية، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

وقال عبدالهادى القصبى، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، نائب رئيس حزب «مستقبل وطن»، إن الدولة تحتاج إلى استكمال ما بدأته من إنجازات فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأضاف «القصبى»، فى كلمته خلال المؤتمر الذى عقده حزب «مستقبل وطن» بمحافظة الغربية: «استكمال هذه الإنجازات يستلزم المشاركة بكثافة فى الانتخابات الرئاسية، واختيار الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة حكم جديدة».

ووصف محمد مرعى، أمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزب «مستقبل وطن»، فى المؤتمر الذى حضره أكثر من ١٠ آلاف مواطن، نزول الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية بـ«الواجب الوطنى».

وقال محمد عريبى، أمين «مستقبل وطن» فى الغربية، عضو هيئة مكتب الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى: «الرئيس استطاع تحقيق طفرة فى مجال حقوق الإنسان والحريات، وتأسيس الجمهورية المصرية الجديدة».

ونبه الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها، إلى أن «لكل مواطن حق الإدلاء بصوته، والتعبير عن رأيه والاختيار بكامل إرادته، دون تعرض إلى أى ضغوطات».

وأشاد إبراهيم طلحة، رئيس المنطقة الأزهرية فى الغربية، بتعامل الرئيس السيسى مع القضية الفسلطينية، مشيرًا إلى أنه ضرب المثال والقدوة فى هذا التعامل، خاصة مع إصراره على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأشاد مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى الشعب الفلسطينى، وبرفضه العدوان الإسرائيلى على غزة، وتصديه لمخطط تهجير سكان القطاع إلى مصر.

وقال «بكرى»، خلال المؤتمر الذى نظمته أمانة حزب «مستقبل وطن» بمحافظة الأقصر، فى مدينة إسنا، لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، إن الرئيس برفضه مخطط التهجير قضى على حلم الاحتلال بتصفية القضية الفلسطينية، فضلًا عن حفظ أمن مصر القومى.

واعتبر الدكتور محمد العمارى، أمين حزب «مستقبل وطن» فى الأقصر، أن حضور الآلاف المؤتمر هو خير دليل على تأييد ومباركة أهل الأقصر عامة، ومركز إسنا تحديدًا، والذى يعتبر أحد أكبر مراكز المحافظة، المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى.

وقالت نجوى على النوبى، مديرة منصة «أيادى مصر»، إن سيدات مصر يدعمن المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، لاستكمال مسيرة الإنجازات والبناء والتنمية.

ودعا الشيخ حسين البيومى، داعية صوفى، إلى ضرورة الوقوف خلف الرئيس السيسى حتى تنعم البلاد بالأمن والأمان والاستقرار.

حضر المؤتمر جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، إلى جانب مجموعة من القيادات الشعبية والتنفيذية ورجال الدين، وعمد ومشايخ القرى، والآلاف من أهالى المحافظة.

ونظمت أمانة حزب «مستقبل وطن» بمحافظة كفرالشيخ مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا فى مدينة دسوق، بحضور ١٥ ألف مواطن من أبناء المحافظة، لدعم وتأييد المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى.

ونبه اللواء يحيى عيسوى، الأمين العام المساعد لحزب «مستقبل وطن»، فى كلمته بالمؤتمر، إلى مرور مصر بلحظة فارقة فى تاريخها الحديث، ما يحتم على أبنائها المخلصين بذل الغالى والنفيس للحفاظ عليها، والعبور بها إلى بر الأمان.

وقال القمص بطرس بطرس بسطاروس، وكيل مطرانية كفرالشيخ ودمياط، إن الرئيس السيسى هو الأقدر على استكمال مسيرة التنمية، والحفاظ على الإنجازات التى تحققت فى جميع المجالات.

ودعا الشيخ عطا بسيونى، وكيل وزارة الأوقاف فى كفرالشيخ، إلى المشاركة فى الانتخابات الرئاسية بكثافة، لحماية أمن واستقرار الدولة.

ورأى الشحات مبروك، بطل العالم السابق فى كمال الأجسام، ابن محافظة كفرالشيخ، أن حب الوطن يحتم رد الجميل للرئيس السيسى، الذى وعد فأوفى فى كل المجالات.

وحذر طاهر أبوزيد، وزير الشباب والرياضة الأسبق، من أن البلاد تواجه تحديات جسيمة، تستلزم التكاتف والوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية.

وتحدث الفنان سامح الصريطى عن إنجازات الرئيس التى يراها الجميع، وفى مقدمتها محاربة الإرهاب، وتنمية سيناء.

‎واستعرض عادل النجار، عضو مجلس النواب، أمين «مستقبل وطن» فى دسوق، الإنجازات المحققة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مسئولية البلاد، مطالبًا الجميع بأن يكونوا على قلب رجل واحد، والانتباه إلى ضرورة الحفاظ على استقرار الوطن.

من كفرالشيخ إلى أسيوط، لكن هذه المرة مع حزب «حماة الوطن»، الذى نظم مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، فى مركز القوصية، وذلك ضمن خطة تحركات الحزب لدعم وتأييد الرئيس السيسى فى الانتخابات.

وأكد الحضور وقوفهم خلف المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء، ومواصلة الإنجازات، والوصول إلى الجمهورية الجديدة.

وشدد المشاركون فى المؤتمر على أهمية خروج المواطنين إلى صناديق الاقتراع بكثافة، للوفاء بالاستحقاق الدستورى المهم.

ما زلنا مع حزب «حماة الوطن»، الذى نظم مؤتمرًا جماهيريًا فى مدينة القناطر الخيرية لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، بالتعاون بين أمانتى «المرأة» و«القليوبية» بالحزب.

المؤتمر أُقيم فى عزبة «أبوالغيط»، بمشاركة الدكتورة راندا مصطفى، أمينة المرأة بحزب «حماة الوطن»، والدكتور أحمد يوسف، أمين الحزب فى القليوبية، إلى جانب لفيف من القيادات الدينية والشعبية والتنفيذية بالمحافظة، إضافة إلى أمينات المرأة بالحزب على مستوى الجمهورية.

وشهد المؤتمر عرض العديد من النماذج النسائية الناجحة فى العديد من المجالات، خاصة من كُرمن من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأكد المشاركون وقوفهم خلف المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، لاستكمال ما بدأه من إنجازات للوصول إلى الجمهورية الجديدة، مشيرين فى الوقت ذاته إلى أهمية المشاركة وتشجيع المواطنين، للخروج إلى صناديق الاقتراع والتصويت لـ«السيسى».

وقال الدكتور صبرى عبادة، وكيل وزارة الأوقاف، إن «مصر هى وطن علمنى وربانى، وأكلت من خيره، وواجب علىَّ حمايته بكل السبل، ومن بينها الخروج للإدلاء بصوتى».

ودعا «عبادة»، خلال المؤتمر الذى نظمه حزب «مصر الحديثة»، برئاسة الدكتور وليد دعبس، فى مدينة أبوكبير بمحافظة الشرقية، جميع المصريين للنزول والمشاركة فى «العرس الديمقراطى».

وقال الأب بنيامين أمين، راعى كنيسة «مريم العذراء» فى أبوكبير: «إننا أمام معركة لإسقاط مصر، ونحن كمصريين نرفض كل المؤامرات الخبيثة، وسنخرج جميعنا على قلب رجل واحد، ونثبت للعالم أجمع أننا ندرك كل ما يحاك ضدنا، ولن نترك الرئيس السيسى، بل سنكون ملتفين حوله وندعمه لإكمال ما بدأه من تنمية شاملة».

وحذر اللواء عبدالله لاشين، عضو مجلس النواب، من أن مصر تواجه تحديات كبيرة فى الداخل والخارج، تستدعى الوقوف صفًا واحدًا خلف الرئيس عبدالفتاح السيسى، القائد الوطنى المخلص الشجاع، الذى نجح فى التصدى لكل المؤامرات.

وطالبت سهام صابر، أمين حزب «مصر الحديثة» فى أبوكبير، الحضور بالتوجه إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، من أجل رد الجميل، واستمرار مسيرة الأمن والأمان، واستكمال النهضة الشاملة التى امتدت إلى كل أرجاء الجمهورية، وإرسال رسالة للعالم كله بأن الشعب المصرى يمارس الديمقراطية بكل صورها.

حضر المؤتمر عدد كبير من أعضاء الحزب ومجلسى النواب والشيوخ، إلى جانب السيدات والشباب، ورجال الدين الإسلامى والمسيحى، وشباب من الزقازيق وههيا، والذين حرصوا على رفع الأعلام المصرية، وصور الرئيس السيسى، مع ترديد هتافات: «بنحبك يا ريس.. بنحبك يا سيسى».