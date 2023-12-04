ضبط عاطلين يديران ورشة لتصنيع السلاح في القليوبية

ألقت أجهزة الأمن في القليوبية، بالتنسيق مع مصلحة الأمن العام، القبض على مسجلين يديران ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية وترويجها على الأشقياء الخطرين بمدينة الخصوص، وبحوزتهما 18 قطعة سلاح وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات سرية لرئيس مباحث قسم شرطة الخصوص تفيد قيام عاطلين لهما معلومات جنائية ومسجلين يقومان بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر كما يقومان بإدارة ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية داخل مسكنهما بدون ترخيص.

وتم عرض المعلومات على اللواء نبيل سليم مدير أمن القلوبية فتم التنسيق مع مصلحة الأمن العام بقيادة اللواء محمود أبوعمرة مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، واستصدار إذن النيابة العامة، وقامت قوة كبيرة بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية بمداهمة الوكر وضبط المتهمين.