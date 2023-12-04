الإثنين 04 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط عاطلين يديران ورشة لتصنيع السلاح في القليوبية

ضبط عاطلين
ضبط عاطلين

ألقت أجهزة الأمن في القليوبية، بالتنسيق مع مصلحة الأمن العام، القبض على مسجلين يديران ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية وترويجها على الأشقياء الخطرين بمدينة الخصوص، وبحوزتهما 18 قطعة سلاح وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات سرية لرئيس مباحث قسم شرطة الخصوص تفيد قيام عاطلين لهما معلومات جنائية ومسجلين يقومان بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر كما يقومان بإدارة ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية داخل مسكنهما بدون ترخيص.

txt

الأمن العام يضبط هيروين وحشيش وميزان حساس فى حملات أمنية بـ 5 محافظات

txt

وزير الداخلية يستقبل وزير الأمن العام بجمهورية فيتنام الاشتراكية

وتم عرض المعلومات على اللواء نبيل سليم مدير أمن القلوبية فتم التنسيق مع مصلحة الأمن العام بقيادة اللواء محمود أبوعمرة مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، واستصدار إذن النيابة العامة، وقامت قوة كبيرة بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية بمداهمة الوكر وضبط المتهمين.

ورشة لتصنيع السلاح القليوبية تصنيع السلاح مصلحة الأمن العام الأسلحة النارية

مواد متعلقة

ضبط المتهمين بسرقة محتويات شقة بالتجمع الأول

ضبط 12212 قضية سرقة تيار كهربائى ومخالفة شروط التعاقد

ضبط عامل بحوزته 2 كيلو حشيش في الشروق

تحرير 213 مخالفة لمحال غير الملتزمة بترشيد استهلاك الكهرباء

الداخلية تواصل مكافحة جرائم الإتجار في المخدرات بـ 3 محافظات

القبض على المتهم بالتنقيب عن الأثار بالغربية

ضبط المتهم بحيازة 24 مليون جنيه بقصد الاتجار في النقد الأجنبي بالشروق

حملات أمنية لضبط حائزى المخدرات والأسلحة في أسوان ودمياط

الأكثر قراءة

هل أيام الانتخابات الرئاسية إجازة رسمية للمدارس في مصر؟

القصة الكاملة لهروب كروان مشاكل من القاهرة والقبض عليه في سوهاج

مفاجآت مرعبة.. ماذا وجدت إسرائيل داخل شبكة أنفاق حماس فى غزة؟

مفاجأة.. من هو الفنان المتسبب في وفاة أشرف عبد الغفور؟

القبض على "كروان مشاكل" بطل فيديو المطبخ الفاضح

هكذا ظهرت ريهام عبدالغفور أثناء تشييع جثمان والدها من مسجد الشرطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أدونيس يحارب الإسلام دفاعًا عن غزة!

سيد الابنودى

رؤية السيسى وفن القيادة فى زمن الضياع

وائل لطفي

صياحكم طرب!

محمد العسيري

حكايات التقسيم.. المؤامرة مستمرة

محمود خليل

ولا يوم من أيامك!

ماجد حبته

ارتباك الرئيس الفرنسى

جلال حمام

لماذا هذا الالتفاف حول القائد؟

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة