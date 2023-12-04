الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حملات أمنية لضبط حائزى المخدرات والأسلحة في أسوان ودمياط

حملات أمنية
حملات أمنية

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن أسوان ودمياط بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

-ضبط 4 قضايا إتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 6،200 كيلو جرام وكمية من مخدرى الهيروين،الشابو بحوزة 4 متهمين لـ 2 منهم معلومات جنائية.

-تنفيذ 682 حكم قضائى متنوع.

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الحبس سنة لمسجل خطر بحوزته أسلحة نارية بالسلام

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ضبط 8 تجار مخدرات فى حملات أمنية بالقليوبية

مديرية أمن دمياط

-ضبط 3 قضايا إتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضبط خلالهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرام وكمية من مخدر البانجو وزنت 10،500 كيلو جرام وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 9 كيلو جرام وكمية من مخدر الهيروين- 3 فرد محلى وعدد من الطلقات بحوزة 4 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المخدرات أسوان دمياط قطاع الأمن العام حملات أمنية

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