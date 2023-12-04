الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط شخصين بتهمة الاتجار فى الأسلحة النارية بالخصوص

متهمين
متهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية  بوزارة الداخلية، من القبض على شخصين بتهمة الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة دون ترخيص بالقليوبية.

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حبس عاطلين أدارا ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالحوامدية

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام شخصين لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية، بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية بمسكنهما دون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما 18 قطعة سلاح ناري، أجزاء وقطع غيار التصنيع، أدوات التصنيع، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما الأسلحة النارية بقصد الاتجار. 

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية الأسلحة النارية شرطة الخصوص ضبط

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