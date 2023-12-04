ضبط شخصين بتهمة الاتجار فى الأسلحة النارية بالخصوص

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على شخصين بتهمة الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة دون ترخيص بالقليوبية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام شخصين لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية، بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية بمسكنهما دون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما 18 قطعة سلاح ناري، أجزاء وقطع غيار التصنيع، أدوات التصنيع، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما الأسلحة النارية بقصد الاتجار.