الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط المتهم بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بسوهاج

المتهم
المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط المتهم بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بسوهاج.


أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج، قيام عامل بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص بمحل سكنه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الورشة وأمكن ضبطه وبحوزته 2 بندقية خرطوش و8 فرد محلى و4 طلقات خرطوش وأجزاء الأسلحة وأدوات التصنيع.


بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار في الأسلحة النارية وإدارة ورشة لتصنيعها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

سوهاج ورشة لتصنيع ضبط وزارة الداخلية دون ترخيص الأسلحة النارية

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