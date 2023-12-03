الأحد 03 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عاطلين أدارا ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالحوامدية

حبس عاطلين
حبس عاطلين

باشرت نيابة الجيزة التحقيق مع شخصين في محافظة الجيزة،  لقيامهما بإدارة ورشة تصنيع أسلحة نارية والاتجار فيها، وأمرت بحبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

اعترافات المتهمين

وأدلي المتهمين باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق بقيامهما بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار فيها، متخذين من ورشة حدادة خاصة بالأول كائنة بدائرة قسم الحوامدية وكرًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وأفاد المتهمون أنهم سعوا للكسب السريع، لتحقيق مكاسب غير شرعية من تجارة الأسلحة النارية.

 

txt

ضبط المتهم بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بسوهاج

txt

تفاصيل ضبط المتهم بتحويل مسكنه وكرًا لتصنيع الأسلحة فى أسيوط

تفاصيل الواقعة

وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة أكدت قيام (حداد – سائق "توك توك" –مقيمان بدائرة قسم شرطة الحوامدية) بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار بها متخذين من ورشة حدادة خاصة بالأول كائنة بدائرة القسم وكرًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

 وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بالورشة وعثر بداخلها على ( 9 قطع أسلحة نارية – عدد من الطلقات النارية - قطع أجزاء سلاح مستخدمة فـى التصنيع - أدوات مستخدمة فـى التصنيع - مركبة "توك توك" بدون لوحات معدنية خاصة بالمتهم الثانى). 

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار بها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية  وجاري العرض على النيابة العامة. 

تصنيع الأسلحة الحوامدية تصنيع الأسلحة النارية نيابة الجيزة إصلاح الأسلحة النارية مديرية أمن الجيزة

مواد متعلقة

إصابة شخص صدمته سيارة مسرعة فى الهرم

إصابة 7 في انقلاب "ميكروباص" أعلى الطريق الأوسطى

نشوب حريق فى شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور

30 ديسمبر.. الحكم في دعوى إثبات نسب طفل للاعب إسلام جابر

المشدد 3 سنوات لطالب بتهمة الإتجار في الحشيش بإمبابة

دخلت القبر بدل عش الزوجية.. من قتل عروس أسيوط قبل زفافها بـ20 يومًا؟

في جلسة "أون لاين".. دفاع إنجي حمادة يطلب إخلاء سبيلها

المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه لشقيقين يروجان المخدرات في منشأة القناطر

الأكثر قراءة

عاجل.. بعد مجزرة المدنيين.. الاحتلال الإسرائيلى يهدد قادة حماس فى حى الشجاعية بغزة

عاجل.. "الجارديان" تكشف دوافع الهجوم الإسرائيلى على جنوب غزة

قرار عاجل من "تعليم الفيوم" بشأن ضرب مُعلمة وتمزيق ملابسها

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس

جنايات شبين الكوم تنظر محاكمة صيدلي تسبب في وفاة عامل بالمنوفية

الوكالة البحرية البريطانية: تقارير عن نشاط طائرات مُسيرة وانفجار محتمل فى مضيق باب المندب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

لماذا هذا الالتفاف حول القائد؟

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

وائل لطفي

المصريون فى الخارج

د.أحمد الخميسى

فى الحب.. والكتابة

ماجد حبته

لقاء هاريس والرئيس

حسين دعسة

وزير خارجية الأردن: الملك عبدالله الثانى والرئيس السيسى راعيان للسلام والأمن

محاسن السنوسي

مصريون فى الخارج سبقونا فى اختيار الرئيس

منى رجب

الوطنية تتجلى فى تصويت الناخبين المصريين فى الخارج

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. بعد مجزرة المدنيين.. الاحتلال الإسرائيلى يهدد قادة حماس فى حى الشجاعية بغزة

استشهاد أكثر من 700 فلسطينى فى هجمات إسرائيل على غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

بسبب اقتحامات الاحتلال الإسرائيلى.. ارتفاع عدد الشهداء والإصابات فى الضفة الغربية المحتلة