الأمن يضبط 132 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 70 ألف حكم قضائي بالمحافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 237 قضية مواد مخدرة بإجمالى (258) متهما ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت (110،610 كيلو جرام) وكمية من مخدر البانجو وزنت (36،550 كيلو جرام) وكمية من مخدر الهيدرو وزنت (20،800 كيلو جرام) وكمية من مخدر الهيروين وزنت (14،874 كيلو جرام) وكمية من مخدر الشابو وزنت ( 2،680 كيلو جرام) وكمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 970 جراما) وكمية من مخدر الآيس وزنت ( 950 جراما).

ضبط 132 قطعة سلاح نارى بحوزة 101 متهم و182 قطعة سلاح أبيض.

كما أسفرت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (70286) حكما قضائيا متنوعا شملت (274) حكم جناية- (22021) حكم حبس جزئى- (3906) حكم حبس مستأنف - (34919) حكم غرامة - (9166) مخالفة.