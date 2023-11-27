الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 3 أطنان سكر احتكرها التجار

سكر
سكر

نجحت شرطة التموين في ضبط (صاحب مصنع لتعبئة السكر- كائن بدائرة قسم شرطة المعادى) لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كمية كبيرة من السلع الغذائية "سكر" مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر بداخل المصنع على (1،900 طن سكر).

وتمكنت الجهود من ضبط (مسئول عن مخزن سلع تموينية - كائن بدائرة قسم شرطة باب الشعرية) لقيامه بتجميع السلع التموينية المدعمة والمحظور تجميعها لبيعها فى السوق السوداء بدون وجه حق لتحقيق أرباح غير مشروعه.. وعثر بداخل المخزن على (1،180 طن سكر تموين "مدعم"- 400 كيلو جرام سكر حر- 430 كيلو جرام أرز- 160 كيلو جرام زيت طعام).

شرطة التموين قسم شرطة المعادي السلع الغذائية قسم شرطة باب الشعرية

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