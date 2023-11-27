الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بزعم بيع سيارة.. لصان ينصبان فخا لسائق في قنا

لص
لص

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة نقادة بمديرية أمن قنا من (سائق) بتعرضه لواقعة نصب بدائرة المركز والإستيلاء منه على مبلغ مالى، حيث شاهد إعلان على إحدى صفحات وسائل التواصل الإجتماعى يتضمن عرض بيع سيارة بسعر أقل من ثمنها وتواصل هاتفيًا مع أحد الأشخاص، والذى وجهه لآخر بدائرة المركز ولدى تقابله معه فوجئ بقيامه بالإستيلاء على المبلغ المالى ولاذ بالهرب.

 بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (مقيمان بدائرة المركز).. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة، وأرشدا عن (الهاتف المحمول المستخدم فـى الواقعة-جزء من المبلغ المالى) وأضافا بإنفاقهما باقى المبلغ على متطلباتهما الشخصية. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية مركز شرطة نقادة مديرية امن قنا

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