الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط المتهم بسرقة حقيبة وهاتف محمول بالقاهرة

قوات الداخلية
قوات الداخلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل "فيسبوك"، متضمنًا تضرر أحد الأشخاص من قيام مجهول بسرقة هاتفه المحمول وحقيبته بأسلوب "المغافلة" أثناء تواجده بمحل عمله.

بالفحص تم تحديد الشاكى (عامل بمحل سجاد بدائرة قسم شرطة السلام)، وقرر بعدم تحريره محضر بالواقعة. 

بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه (حلوانى – مقيم بمحافظة القاهرة)، وبمواجهته إعترف بارتياب الواقعة على النحو المشار إليه وتم بإرشاده ضبط المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية مقطع فيديو أحد الحسابات الشخصية موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

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