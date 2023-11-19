تفاصيل ضبط المتهم بتحويل مسكنه وكرًا لتصنيع الأسلحة فى أسيوط

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط شخص لإدارته ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والاتجار فيها في محافظة أسيوط.

وأكدت تحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط قيام عاطل "له معلومات جنائية" بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص والاتجار بها داخل شقة مُستأجرة بدائرة مركز شرطة أبوتيج.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بالشقة المستأجرة وبحوزته 4 بنادق آلية، 2 بندقية خرطوش، 3 طبنجات، 15 فردا محليا، عدد من الطلقات النارية، أجزاء أسلحة مختلفة، أدوات لتصنيع وتصليح الأسلحة النارية.

بمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار فى الأسلحة النارية وإدارة ورشة لتصنيعها وإصلاحها.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.