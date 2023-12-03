الأحد 03 ديسمبر 2023
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حوادث

وزير الداخلية يستقبل وزير الأمن العام بجمهورية فيتنام الاشتراكية

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية، اللواء/ تو لام

استقبل اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية، اللواء/ تو لام -  وزير الأمن العام بجمهورية فيتنام الإشتراكية، والوفد المُرافق خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية.

 

وقد استعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين أجهزة الأمن فى البلدين وأساليب تعزيزها بالإضافة لآخر المُستجدات فى القضايا الأمنية ذات الإهتمام المُشترك، حيث أعرب الوزير الضيف عن تقديره لأجهزة وزارة الداخلية المصرية، كما صرح بأن زيارته تأتى فى إطار العلاقات المتميزة بين البلدين، مُؤكدًا إهتمام بلاده بتعزيز قنوات الإتصال وأوجه التعاون وتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية فى شتى مجالات العمل الأمنى، وخاصة مُجابهة استخدامات التقنيات الحديثة فى مجال مكافحة الإرهاب والجرائم المُنظمة، والتدريب فى مجالات  حفظ السلم والأمن الدوليين. 

ومن جانبه أعرب اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة وزير الأمن العام بجمهورية فيتنام الاشتراكية للقاهرة، مؤكدًا حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن بجمهورية فيتنام الاشتراكية فى ضوء علاقات الصداقة التى تربط البلدين، مُشيرًا إلى أهمية تعزيز آليات التعاون وترحيبه بتبادل الخبرات فى مُختلف المجالات الأمنية محل الإهتمام المُشترك، وتضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المُنظمة بشتى أشكالها فى ظل التحديات الأمنية التى تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

اللواء محمود توفيق 𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 وزير الأمن العام بجمهورية فيتنام الإشتراكية مصر وزارة الداخلية المصرية

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