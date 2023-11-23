الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وزير الداخلية يستقبل وزير الأمن بالبوسنة والهرسك ويبحثان التعاون المشترك

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

استقبل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، نيناد نيشتش، وزير الأمن بجمهورية البوسنة والهرسك، والوفد المُرافق له خلال زيارته الرسمية لمصر.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، أوجه التعاون بين أجهزة الأمن في البلدين وأساليب تعزيزها، بالإضافة لآخر المُستجدات في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المُشترك، حيث أعرب الوزير "الضيف" عن تقديره لأجهزة وزارة الداخلية المصرية.

كما صرَّح بأن زيارته تأتي في إطار العلاقات الوثيقة بين البلدين، مُؤكدًا اهتمام بلاده بتعزيز قنوات الاتصال وتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية في مجالات مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة والمعلوماتية وجهود الإنقاذ لمواجهة الكوارث والأزمات، مُشيدًا بالقدرات والإمكانات التقنية والعلمية والتدريبية التي شاهدها خلال زيارته لعدد من قطاعات الوزارة.

تعزيز التعاون الثنائي

من جهته، أعرب وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة وزير الأمن بجمهورية البوسنة والهرسك للقاهرة، مؤكدًا حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن بجمهورية البوسنة والهرسك في ضوء علاقات الصداقة التي تربط البلدين.

وأشار إلى أهمية تعزيز آليات التعاون وترحيبه بتبادل الخبرات في المجالات الأمنية محل الاهتمام المُشترك وتضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المُنظمة بشتى أشكالها، ومواجهة الكوارث والأزمات في ظل التحديات الأمنية التي تفرضها الأوضاع الراهنة والتغيرات المناخية على الساحتين الإقليمية والدولية.

اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وزير الأمن بجمهورية البوسنة والهرسك الأجهزة الأمنية مكافحة الإرهاب وزارة الداخلية

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