الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تستجيب لطلب إنشاء إشارة مرور بشارع المقريزي وإصلاح غرفة تليفونات بمصر الجديدة

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

استجابت الأجهزة الأمنية لما تم نشره على موقع فيسبوك متضمنًا تعليق بإلتماس إنشاء مطب صناعي أو تثبيت إشارة مرورية بشارع المقريزي بحي مصر الجديدة بالقاهرة لتمكين المارة من عبور الطريق وتفادي وقوع الحوادث المرورية.

يجدر الإشارة إلى أنه يتم تنفيذ أعمال التطوير بمعظم شوارع وميادين العاصمة وتم الإنتهاء من إعداد دراسة مرورية محدد بها أماكن عبور المشاه والإشارات الضوئية، بالإضافة إلى أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة لتعديل موقع الإشارة المرورية السابق تنفيذها لتكون بين مدرسة الطبرى وكلية التربية بشارع المقريزى وذلك لتأمين حركة عبور المشاة.

كما استجابت لما نُشره عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع فيسبوك متضمنًا الإدعاء بوجود تلفيات بإحدى البالوعات بشارع أبوبكر أمام مطلع كوبرى السفير بمصر الجديدة بالقاهرة، مما تسبب في إتلاف إطارات السيارات وتعريض حياة المواطنين للخطر، بالفحص تبين أنها غرفة تليفونات تابعة لسنترال مصر الجديدة وتم إخطار الجهات المعنية وتم الإصلاح وإزالة أسباب الشكوى.

فيس بوك مطب صناعي شارع المقريزى مصر الجديدة الحوادث المرورية

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