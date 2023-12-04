حكاية وطن.. كيف نجحت الدولة فى تمكين وتأهيل الشباب خلال السنوات الماضية؟

تناول كتاب "حكاية وطن" ما قدمته الدولة خلال السنوات الماضية في ملف التمكين للشباب، حيث انتهجـت سياســات جديـدة هدفـت إلـى تمكيـن الفئـات التـي كانـت مهمشـة لسـنوات طويلـة فـي تاريـخ مصـر، ووصولهـا إلـى المكانـة التـي تسـتحقها بنـاء علـى أهميتهـا داخـل المجتمـع المصـري، خاصة فئتـي الشـباب والمـرأة.

تأهيل وتدريب

أطلقت الدولة البرنامـج الرئاسـي لتأهيـل الشـباب للقيـادة فـي 2015؛ بهـدف إنشـاء قاعــدة قويــة وغنيــة مــن الكفــاءات الشــبابية كــي تكــون مؤهلــة للعمــل السياسـي، والإدارى، والمجتمعـي بالدولـة، وباتـت المدرسـة الرئاسـية للقيـادة تتضمـن خمسـة برامـج مختلفـة لتأهيـل الشـباب وأوائـل الجامعـات والتنفيذيين والشـباب الإفريقـي والنـشء للقيـادة.

كما تم من وزارة التخطيــط إطلاق مبــادرة "شــباب مــن أجــل التنميــة"، بالشــراكة مــع المجلـس الأعلـى للجامعـات؛ بهـدف رفـع مسـتوى الوعـي الشـبابي بأهـداف التنميـة المسـتدامة، والتدريـب علـى تقديـم مشـروعات تنمويـة مبتكـرة تحـل قضايــا قوميــة ومحليــة.

وكذا إنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب لتكــون الشــكل المؤسســي لبرامــج تدريــب وتأهيــل الشــباب؛ بهــدف تحقيــق متطلبــات التنميــة البشــرية للكــوادر الشــبابية بجميــع قطاعــات الدولــة والارتقــاء بقدراتهــم ومهاراتهــم.

تمكين سياسى

وتمـت خطـوات التمكيـن السياسـي مـن خـلال إنشـاء تنسـيقية شـباب الأحزاب عــام 2018، والتــي تضــم 27 حزبــا ومجموعــة مــن السياســيين المســتقلين، واسـتطاعت الوصـول إلـى البرلمـان بغرفتيـه مجلـسى النـواب والشـيوخ، وكذلـك شـجعت الدولـة انخـراط الشـباب للانضمـام إلـى مختلـف الأحـزاب، وبلـغ عـدد الأعضاء مـن الشـباب تحـت سـن الـ40 بمجلس النـواب فـي دورته الحالية 2021- 2026 نحو 124 نائبا، بنسبة 21% من إجمالي عدد النواب بالبرلمان.

بالإضافة إلى أن حركــة المحافظيــن عــام 2019 تضمنت تمثيـلًا فعليــا للشــباب، فضمــت الحركـة 25 قيـادة شـابة مـن أصـل 39 قيـادة شـملتها الحركـة، منهـا اثنـان مـن المحافظيــن، و23 نائبــا للمحافظيــن.