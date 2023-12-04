الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية تواصل مكافحة جرائم الإتجار في المخدرات بـ 3 محافظات

جريدة الدستور

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن الجيزة وكفر الشيخ وأسيوط جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

مديرية أمن الجيزة

-ضبط شخص له معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر وبحوزته كمية لمخدرى الحشيش، والآيس وفرد محلى وعدد من الطلقات.

مديرية أمن كفر الشيخ

-ضبط مزارع وسائق لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة مركز شرطة البرلس وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات وسيارة ربع نقل.

مديرية أمن أسيوط

-ضبط عاطلين لهما معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة الفتح وبحوزتهما كمية لمخدر الأفيون وزنت 16 كيلو جرام وبندقية خرطوش وطبنجة و 2 فرد محلى و8 خزينة آلية وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة و2 دراجة نارية دون لوحات معدنية، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية المخدرات الامن العام الجيزة مديرية أمن الجيزة

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