حكاية وطن.. تطوير البنية التحتية الشرطية والارتقاء بمنظومة الأداء الأمنى (2)

استعرض كتاب حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، أهم الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية منذ فترة تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد، من بينها القطاع الأمني.

وتزامنـت النجاحـات التـي حققتهـا مصـر في مجـال مكافحة الإرهـاب، مع نجاحـات أخرى حققتها الشرطة المصريـة فيمـا يتعلـق بضبـط الأمـن الداخلـي وإرسـاء معادلة أمنية مستقرة فـي البلاد.

وكانــت الجمهوريــة الجديــدة حريصــة علــى تحســين وتطويــر ورفــع كفــاءة الجهــازالشـرطي والارتقــاء بمنظومــة العمــل الأمنــي علــى كافــة المســتويات، وذلــك علــى النحــو التالــي:

تطوير البنية التحتية الشرطية والارتقاء بمنظومة الأداء الأمني:

أولـت الدولة المصريـة اهتمامًا كبيـرا بتطويـر البنيـة التحتيـة الشرطية، حيث تم وجار إنشاء وتطوير عدد 2798 منشأة شرطية أبرزها: مركز تأهيل ذوي الهمم بالعاشـر مـن رمضـان، والإدارة العامـة للجـوازات، والمجمـع الطبي بالقاهـرة الجديدة، ومبنــى قطاعــات الأمــن الاقتصــادي والاجتماعــي والأفــراد بالعباســية، وقطــاع أمـن الجيـزة بأكتوبـر، والإدارة العامـة لمـرور الجيـزة ووحـدة تراخيـص مـرور الدقـي بأكتوبر ومبنـى الدراسـات الأمنيـة والاسـتراتيجية بأكاديميـة الشرطة، قطاع أمن القاهرة و5 مراكـز إصـلاح وتأهيـل بـوادي النطـرون وبـدر والعاشـر مـن رمضـان و15 مايــو وأخميــم الجديــدة، بجانــب إنشــاء 8 مقــار جديــدة لمديريــات أمــن: الدقهليــة، ودميـاط، وبنـي سـويف، والمنيـا، أسـيوط، والأقصـر، وأسـوان، والعلميـن، وتطويـر 102سـجل مدنـي علـى مسـتوى الجمهوريـة.

وفـــي الســـياق ذاتـــه، قامـــت الدولـــة بتطويـــر عـــدد مـــن أقســـام الشرطة بمحافظـــات الجمهوريـــة، وانطلقـــت المرحلـــة الأولـــى مـــن عمليـــات التطويـــر فـــي يونيو 2020

حيث تم الانتهاء من تطويرُ أقسام الشرطة في عدد من المحافظــات منهــا: القاهــرة، والجيــزة، والإســكندرية، وجنــوب ســيناء.

وقــد شــملت أعمـــال التطويـــر: تطويـــر مكاتـــب حقـــوق الإنســـان بالأقســـام، والأســـتعانة بوســـائل التكنولوجيـــا الحديثـــة، وميكنـــة إجـــراءات العمـــل بإتاحـــة الربـــط بقواعـــد معلومـــات دقيقـــة ومركزيـــة مـــن أجـــل الارتقـــاء بمنظومـــة الأداء الأمنـــي وتقليـــل الزمـــن الذي قد يستغرقه ُالمواطـــن للحصـــول علـــى الخدمـــات، فضـــلًا عـــن مراعاة توحيـــد الشـــكل العـــام لتلـــك الأقســـام بمظهـــر جمالـــي حضـــاري، وإتاحـــة أماكـــن انتظار ممزية وكريمة توفر الراحة لطالبي الخدمة، مع مراعاة ذوي القدرات الخاصة بمداخل تلك الأقسام.

إضافـة إلـى الانتهـاء مـن إنشـاء وتطويـر عـدد 231 نقطـة شرطة ضمن المرحلة الأولي من المبـادرة الرئاسـية ”حيـاة كريمـة“، فضـًلا عـن إقامـة ”القريـة التكتيكيـة بالأمن المركزي، وهي منطقة حديثة للتدريبات الخاصة بعناصر الأمن المركزي لرفع كفاءة الضباط والعاملين للقيام بالمهام الموكلة إليهم بكفاءة.