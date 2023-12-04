الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى يشهد تدشين الفرقاطة المصرية "الجبار" عبر الفيديو كونفراس

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، تدشين الفرقاطة المصرية "الجبار" عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، على هامش افتتاح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2023».

جاء هذا خلال مؤتمر المعرض الدولي للصناعات الدفاعية إيديكس 2023.

المعرض الدولي للصناعات الدفاعية إيديكس 2023

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، إلى مركز المنارة، لافتتاح المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023.

يذكر أن المعرض الدولي للصناعات الدفاعية إيديكس 2023 يقام في دورته الثالثة، اليوم الإثنين، بحضور الرئيس السيسي، والذي سيتم تنظيمه على أرض مصر خلال الفترة من 4 وحتى 7 ديسمبر، تحت رعايته، وبمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

الرئيس عبدالفتاح السيسي الفرقاطة المصرية الجبار إيديكس إيديكس 2023 للصناعات الدفاعية

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