الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الدفاع: فلسطين تواجه منحنى شديد الخطورة والحساسية هدفه تصفية قضيتها

الرئيس السيسي و الفريق
الرئيس السيسي و الفريق أول محمد زكي

قال الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، إن القوات المسلحة حرصت على تعزيز أطر الشراكة والعلاقات الاستراتيجية مع نظائرها بكل الدول الشقيقة والصديقة من أجل إرساء السلام وإعلاء قيم وقواعد القانون الدولي والإنساني، معلقًا: "في يقين راسخ بأن التعاون المشترك الضمان الحقيقي لتحقيق التنمية والاستقرار والرخاء لكل الدول والشعوب المحبة السلام".

وأكد خلال افتتاح المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"، أن الأحداث العالمية الجارية خاصة ما تواجه القضية الفلسطينية من منحني شديد الخطورة والحساسية وتصعيد عسكري غير محسوب لفرض واقع على الأرض هدفه تصفية القضية الفلسطينية، وتأكيدًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأنه لا بد للسلام من قوة تحميه وتؤمن استمراره في عالمنا اليوم ليس فيه مكان للضعفاء وهذا واقع نشهده جميعًا.

وتابع القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، أن أمتنا المصرية القوية صاحبة الحضارة والتاريخ تؤمن بأن امتلاك القوة الرشيدة هو الضمان الأساسي للأمن والسلام تحمي منجزاته وتأمن استمراره وتدعم ركائزة بكل الحكمة والعقل.

وأكد قدرة مصر على تنظيم مثل هذه الفعاليات الدولية الرفيعة في أمن واستقرار، كما يتطلع أن يكون المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية “إيديكس 2023” منصة لتبادل الخبرات والافكار والرؤي، لافتا: "سائلين آملين من الله التوفيق والسداد متمنيين لكم التوفيق ولأوطناكم العزيزة ولقواتكم المسلحة كل التقدم والازدهار حفظ الله مصر شعبا وجيشا وكافة الشعوب الإنسانية".

إيديكس 2023 المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية أيديكس 2023 افتتاح المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية أيديكس 2023 القضية الفلسطينية الرئيس عبد الفتاح السيسي

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