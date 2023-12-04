وزير الدفاع: عرض الأسلحة والمعدات يهدف لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة الدول

قال الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إن مصر حرصت من خلال المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية “إيديكس 2023” في نسخته الثالثه، على إتاحة الفرصة أمام الدول والشركات المنتجة لنظم التسليح ومنظومات الدفاع لعرض أحدث ما وصل إليه العلم من تقنيات حديثة وقدرات دفاعية متطورة في العديد من مجالات التصنيع العسكري.

وأضاف أن التطور في مجالات التصنيع العسكري يأتي من خلال عرض المبتكرات وتبادل الخبرات لتنمية ورابط العلاقات بين الدول في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية لتعزيز القدرات على جماية ركائز أمنا القومي المشترك وتعميق أطر الشراكة والتعاون في كل المجالات العسكرية مع الدول الشقيقة والصديقة.

وتابع: واضعين في الاعتبار قيام الشركات المنتجة بعرض الأسلحة والمعدات بهدف أن تحصل عليها حكومات الدول الشقيقة والصديقة لتدعيم قدرات قواتها المسلحة لردع كل ما تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة تلك الدول، مع ضمان عدم امتلاكها بواسطة عناصر غير مصدق عليها من الحكومات حفاظا على الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة فلا وجود للتنمية إلا بتوافر الأمن والاستقرار”.

جاء ذلك خلال افتتاح المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية “إيديكس 2023”، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.