الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

غرفة عمليات التنسيقية: انتهاء تصويت المصريين بالخارج فى كل الدول.. والشعب المصرى أبهر العالم

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية في الخارج

تابعت غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، على مدار ثلاثة أيام، وتواصل العمل داخل الغرفة على مدار 24 ساعة، نظرًا لأن مواعيد فتح اللجان الانتخابية وإغلاقها تكون بالتوقيت المحلي لكل دولة، حيث تفتح اللجان الانتخابية أعمالها في الساعة التاسعة صباحًا، وتغلق في التاسعة مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة.

ورصدت الغرفة تصويت المصريين في كل الدول التي يجرى بها التصويت، وهى 121 بواقع 137 سفارة وقنصلية.

وقد رصدت الغرفة على مدار الثلاثة أيام الآتي:
أولًا: احتشاد المصريين في الخارج مع أسرهم وأطفالهم منذ اليوم الأول في السفارات والقنصليات بشكل حضاري وديمقراطي.

ثانيًا: وفرت السفارات والقنصليات كل وسائل التسهيل على المواطنين المصريين لسهولة ويسر انتظام العملية الانتخابية.

ثالثًا: جاءت دول الخليج العربي وخاصة الكويت والسعودية والإمارات كأكثر الدول كثافة في التصويت، وزادت كثافة المشاركة في الدول الأوروبية خاصة في اليوم الثالث نظرًا لكون الأحد إجازة أسبوعية.

رابعًا: صاحبت عملية إدلاء المصريين بأصواتهم أجواء احتفالية وترديد الأغاني الوطنية في مشهد ديمقراطي أبهر العالم.

خامسًا: لم ترصد غرفة العمليات المركزية مخالفات انتخابية مؤثرة على سير العملية الانتخابية، حيث انتظمت العملية الانتخابية وفقًا لكل قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

هذا وقد انتهى التصويت في كل دول العالم صباح اليوم، ويكون الفصل الأول من الانتخابات الرئاسية قد انتهى، في أجواء ديمقراطية تليق بمكانة الدولة المصرية، وتليق بالشعب المصري العظيم.

وتعود غرفة العمليات المركزية للانعقاد للتجهيزات لمتابعة كل اللجان الانتخابية في الداخل، لضمان خروج الانتخابات الرئاسية بما يليق بمصر العظيمة ومكانتها التاريخية كأول حضارة في التاريخ.

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