الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة المتهم بحيازة 500 أمبول مخدر داخل سيارة لتوزيع الأدوية للجنايات

ضبط متهم
ضبط متهم

قررت نيابة مصر الجديدة، اليوم الاثنين، إحالة  المتهم بحيازة 500 أمبول مخدر لمحكمة الجنايات، وذكر قرار الإحالة أن المتهم عثر بحوزته على كمية من المواد المخدرة بقصد ترويجها والتربح منها.

وتبين ضبط المتهم يستقل سيارة بداخلها كمية من المستلزمات الطبية، حال شروع المتهم فى بيعها لأحد عملائه في مصر الجديدة.

واعترف بحيازته للعقاقير المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والسيارة تستخدم لنقل وتوزيع العقاقير المخدرة والمستلزمات الطبية للإتجار فيها.

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وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة مصر الجديدة من ضبط شخص يستقل سيارة متخصصة لتوزيع الأدوية وعثر بحوزته على 500 أمبول مخدر وبسؤاله أقر بحيازته المضبوطات بقصد ترويجها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق 

نيابة مصر الجديدة محكمة الجنايات المواد المخدرة المستلزمات الطبية توزيع العقاقير قسم شرطة مصر الجديدة

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