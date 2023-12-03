ضبط 50 كيلو مخدرات بقيمة 4 ملايين جنيه في الشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، من ضبط متهمين من المتورطين بالاتجار في كمية من المواد المخدرة بمحافظة الشرقية.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط شخصين لأحدهما معلومات جنائية تخصصا في الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائهما مُتخذان من دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان وبحوزتهما 50 كيلو جرامًا لمخدر الحشيش، مبالغ مالية من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، هذا وتُقدَّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 4،000،000 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.