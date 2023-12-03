حبس عاطلين لحيازتهم كمية من مخدر الهيروين بالسلام

قررت نيابة السلام، اليوم حبس عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات لحيازتهم كمية من مخدر الهيروين قبل ترويجها بدائرة القسم.

وطالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين وإرسال عينة من المواد المخدرة للمعمل الكيماوي لفحصها.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين عثر بحوزتهم على كمية من مخدر الهيروين وزنت 500 جرام ومبلغ مالي، وأقروا بحيازتهم المضبوطات بقصد ترويجها والتربح والكسب غير المشروع منها.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة السلام من ضبط عاطلين وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين بقصد ترويجها والتربح والكسب غير المشروع منها وبسؤالهم أقروا بحيازتهم المضبوطات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.