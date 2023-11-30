الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عاطل لاتهامه بحيازة 5 آلاف قرص مخدر فى الوراق

حبس عاطل
حبس عاطل

قررت جهات التحقيق بشمال الجيزة، اليوم الخميس، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 5 آلاف قرص مخدر في الوراق.

وكشفت التحقيقات أن المتهم كان بحوزته 5 آلاف قرص مخدر، ومبلغ مالي نحو 2000 جنيه، وسلاح أبيض (مطواة).

وكشفت التحريات أن  حيازة عاطل لمواد مخدرة، تمهيدا لترويجها بين عملائه من المتعاطين.

عقب إعداد كمين للمتهم، في الأماكن التي يتردد عليها، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة، وإحباط محاولته ترويجها بين عملائه.

اعترف المتهم أمام رجال المباحث بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته المضبوطات تمهيدا لترويجها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

حبس عاطل 5 الاف قرص الوراق المتهم

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