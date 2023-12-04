اخبار فاتتك| مصرع 47 شخصا فى فيضانات تنزانيا.. والاحتلال يقصف مستشفى كمال عدوان فى غزة

شهدت الساعات الماضية، تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية وغيرها، تستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة الصباح

عاجل.. مصرع 47 شخصا فى فيضانات تضرب شمال تنزانيا

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي اجتاحت منطقة هانانغ شمال تنزانيا جراء الأمطار الغزيرة إلى 47 شخصًا على الأقل فيما أصيب وفقد العشرات.

ونقلت وكالة فرانس برس عن كوين سينديغا المفوضة الإقليمية في منطقة مانيارا شمال تنزانيا قولها لوسائل إعلام محلية: "بلغ عدد القتلى 47 شخصًا وأصيب 85 حتى الآن"، مرجحة ارتفاع عدد القتلى.

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عاجل.. زلزال جديد بقوة 6.9 درجات على مقياس ريختر يضرب الفلبين

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بقوة 6.9 درجة وقع قبالة ساحل جنوب الفلبين في وقت مبكر من اليوم الاثنين، وهو الأحدث في سلسلة من الزلازل التي تركزت في نفس المنطقة.

ووقع الزلزال على عمق 30 كيلومترا (18 ميلا)، وعلى بعد حوالي 72 كيلومترا شمال شرق بلدية هيناتوان في جزيرة مينداناو.

وضرب زلزال بقوة 7.6 درجات، يوم السبت، جزيرة مينداناو في شرق الفلبين، مخلفا قتيلين.

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عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يقصف مستشفى كمال عدوان فى غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أمس الأحد، بسقوط شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لبوابة مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، أفادت في وقت سابق من أمس الأحد، بارتقاء عشرات الشهداء وسقوط الجرحى في استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلين لعائلة مقداد وأبو سيدو، في حي الشيخ رضوان، بمدينة غزة.

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باقى 6 أيام.. الاستعلام عن اللجنة الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

أيام قليلة تفصلنا عن ماراثون الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وفي هذه الأثناء يتساءل الملايين والمقدر عددهم بـ 65 مليون عن كيفية الاستعلام ومعرفة اللجنة الانتخابية للمشاركة في الاستحقاق الرئاسي الذي يأتي في وقت حرج في تاريخ مصر والمنطقة العربية، إذ تمر بتغيرات جيوسياسية هامة تلعب فيها مصر دورًا بارزًا.

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الاستعلام عن اللجنة الانتخابية في الانتخابات الرئاسية 2024

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات رفع حالة الطوارئ إلى أقصى درجة في جميع أنحاء البلاد خلال فترة الانتخابات، بهدف تسهيل سير العملية الانتخابية وضمان سلامة المواطنين.

وأكدت الهيئة أن المواطنين يمكنهم معرفة لجنتهم الانتخابية بواسطة الرقم القومي عبر بوابة الهيئة الوطنية للانتخابات، بمجرد إنهاء الكشوفات النهائية في كل محافظة باتباع الخطوات التالية.

تبدأ اليوم| نوة قاسم.. تفاصيل أخطر نوة تضرب الإسكندرية فى الشتاء

تستعد محافظة الإسكندرية لاستقبال نوة "قاسم"، أخطر النوات الـ18، التي تضرب عروس البحر الأبيض وتتسبب في انقلاب جوي خلال لحظات معدودة وتستمر لعدة أيام متتالية.

وحسب جدول النوات في محافظة الإسكندرية، فتبدأ أولى نوات فصل الشتاء في 4 ديسمبر وتستمر حتى الثامن من الشهر ذاته، حيث تتسبب في هطول أمطار ما بين متوسطة ورعدية، تستدعي رفع حالة الطوارئ.

وتعرف النوة باسم "قاسم" نسبة إلى أبناء أحد الصيادين الذي يُدعى "قاسم" الذي كان في رحلة صيد خلال أيام النوة وتعرض للغرق ما أدى إلى إطلاق اسمه عليها- حسب الصيادين.

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