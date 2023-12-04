الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تبدأ اليوم| نوة قاسم.. تفاصيل أخطر نوة تضرب الإسكندرية فى الشتاء

الإسكندرية
الإسكندرية

تستعد محافظة الإسكندرية لاستقبال نوة "قاسم"، أخطر النوات الـ18، التي تضرب عروس البحر الأبيض وتتسبب في انقلاب جوي خلال لحظات معدودة وتستمر لعدة أيام متتالية.

وحسب جدول النوات في محافظة الإسكندرية، فتبدأ أولى نوات فصل الشتاء في 4 ديسمبر وتستمر حتى الثامن من الشهر ذاته، حيث تتسبب في هطول أمطار ما بين متوسطة ورعدية، تستدعي رفع حالة الطوارئ.

وتعرف النوة باسم "قاسم" نسبة إلى أبناء أحد الصيادين الذي يُدعى "قاسم" الذي كان في رحلة صيد خلال أيام النوة وتعرض للغرق ما أدى إلى إطلاق اسمه عليها- حسب الصيادين. 

وصنفت الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية نوة قاسم بأنها الأخطر والأشد من بين الـ18 نوة التي تضرب المحافظات الساحلية خلال فصل الشتاء، إذ تؤثر على البلاد برياح جنوبية غربية وعواصف وأمطار غزيرة تستمر على مدار 4 أيام، ويستدل على قدومها عن طريق رصد بعض العلامات المتمثلة في تساقط النجوم من السماء، أو هياج طائر النورس على سطح البحر، أو غروب الشمس وسط هالة حمراء أو قدوم رياح غربية.

نوة قاسم نوات الإسكندرية طقس الاسكندرية

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