كهرباء الإسكندرية تبدأ فعاليات برنامج تطوير مراكز خدمة العملاء للعاملين

بدات شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء في فاعليات برنامج تطويرمراكز خدمة العملاء للعاملين بقطاع الساحل الشمالي وبرج العرب وتقام فاعليات البرنامج بنظام الاونلاين وشهدت فاعليات اليوم الأول محاضرة من المحاسب محمد عواد مدير اداره المراجعه الداخليه عن نظم الجودة.



وشملت فاعليات التدريب تنظم برنامج تطوير مراكز خدمة العملاء بقطاعات شرق ووسط والساحل الشمالى وبرج العرب والمقامه بقطاع التدريب بمحرم بك حيث قام المهندس هشام عبد السلام مدير عام المقايسات بالقاء محاضرة مبادئ التوصيل للعاملين بقطاع شرق كما قام افتحي محمد حسن، أدمن المنصه الالكترونيه بقطاع غرب باستكمال شرح برنامج (المنصه) للعاملين بقطاع وسط.



واستكمل قطاع التدريب في شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندسة ريهام الدرديرى تكمله لدورة ( تنمية مهارات رؤساء قطاع ومديرى عموم الشئون التجارية )، حيث قام بالقاء محاضرات اليوم الثانى كلا من المحاسب محمد غانم " رئيس قطاع الموارد البشرية "، والمحاسب أيمن هلال " رئيس قطاع الشئون المالية".

انتهت إدارة التدريب الأساسى بالإدارة العامة لمركز التدريب التابعة لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء ، من تنفيذ برنامج تدريبي عن مصادر الفقد في التيار الكهربائي وكيفية خفض نسبته فنيا خلال الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر الماضي.

وقام بالقاء المحاضرات الدكتور رمزى عبد الفتاح كبير مهندسين بإدارة ترشيد الطاقة، والمهندسة سعاد الخولى مهندس أول بإدارة المكثفات والمهندس حسين رمضان رئيس قطاع العدادات.

كما قام المهندس محمد رجب عبد المنعم مهندس بإدارة شبكات الراس السوداء بتقديم محاضرة بعنوان (التحكم ولوحات التوزيع) ضمن برنامج تطوير مراكز خدمة العملاء بقطاع شرق والمقامه بقطاع التدريب بمحرم بك، وقام المحاسب مدحت طه المانى مدير إدارة مبيعات الطاقه بقطاع كبار المشتركين بالقاء محاضرة بعنوان (التواصل والذكاء العاطفى) للساده العاملين بقطاع وسط ضمن برنامج تطوير مراكز خدمة العملاء والمقامه بقطاع التدريب بمحرم بك.